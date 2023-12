Blanár: S hnutím Hamas pri spravovaní Gazy už nikto nepočíta

Brusel 11. decembra (TASR) - Európska únia trvá na dvojštátnom riešení pre Izrael a Palestínu. Uviedol to v pondelok šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár (Smer-SD) v rámci zasadnutia Rady EÚ pre zahraničné veci v Bruseli, informuje spravodajca TASR.



Blanár zároveň dodal, že dnes už s Hamasom nikto nepočíta, čo sa týka spravovania Pásma Gazy, a že je potrebné sa jednoznačne postaviť proti Hamasu, pretože jeho teroristické činy voči Izraelčanom nemajú žiadne ospravedlnenie.



Slovenský minister spresnil, že väčšina členských krajín v rámci súčasného konfliktu medzi Hamasom Izraelom podporuje dodržiavanie medzinárodného humanitárneho práva, aby sa minimalizoval dopad bojov na civilistov. Všetci ministri sa podľa neho zhodli na tom, že ďalšie prímerie, najlepšie dlhotrvajúce, by umožnilo prepustenie zvyšných asi 130 izraelských rukojemníkov, ktorých stále zadržiava hnutie Hamas.



"Zaoberali sme sa tým, že čo potom keď tento konflikt skončí? Ako bude Gaza spravovaná? A tu sa jednoznačne zhodneme, že to musí byť pod nejakou medzinárodnou kuratelou a so zapojením Palestínskej samosprávy, čo však nebude jednoduché," uviedol Blanár.



Zdôraznil, že EÚ presadzuje dvojštátne riešenie v podobe mierovej koexistencie samostatného Izraela a samostatnej Palestíny, ale dospieť k tomuto scenáru bude zrejme ťažké. Lebo už aj "veľkí hráči" v tomto regióne, ako Spojené štáty, tvrdia, že niektoré aktivity súvisiace s výstavbou izraelských osád na okupovaných palestínskych územiach nepomáhajú mierovému riešeniu konfliktu.



"Toto je stále napätá situácia, ale všetci svorne tvrdíme, že treba zamedziť ďalšej eskalácii, zabrániť ďalším civilným obetiam a nedopustiť otvorenie druhého frontu na hraniciach s Libanonom," povedal.



Pred zasadnutím Rady ministrov Francúzsko, Nemecko a Taliansko požadovali zavedenie ad-hoc sankcií voči členom hnutia Hamas a Belgicko zas vyzvalo ostatné členské krajiny EÚ, aby po jeho vzore zabránili vstupu do Európy násilníkom z radov izraelských osadníkov zo Západného brehu Jordánu.



Blanár skonštatoval, že zaraďovanie osadníkov na sankčný zoznam je citlivá téma.



"Je potrebné sa tým zaoberať, lebo práve to môže prispieť k eskalácii celého konfliktu, ak sa takéto aktivity budú rozširovať," uviedol.