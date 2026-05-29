Piatok 29. máj 2026
Blanár sa stretne s holandským ministrom zahraničných vecí

Na snímke minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD). Foto: TASR - Henrich Mišovič

Autor TASR
Bratislava 29. mája (TASR) - Šéf rezortu diplomacie Juraj Blanár (Smer-SD) sa v pondelok (1. 6.) v Bratislave stretne s holandským ministrom zahraničných vecí Tomom Berendsenom. Ten pricestuje na svoju prvú pracovnú návštevu Slovenska od vymenovania do funkcie vo februári tohto roka. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.

Rokovanie šéfov diplomacií bude zamerané na ďalšie posilnenie bilaterálnych vzťahov medzi Slovenskou republikou a Holandským kráľovstvom vrátane rozvoja ekonomickej spolupráce, pričom Holandsko dlhodobo patrí medzi najvýznamnejších investorov na Slovensku,“ priblížil rezort.

Partneri budú taktiež podľa MZVEZ diskutovať o aktuálnych európskych témach a medzinárodnom dianí, osobitne o energetike, konkurencieschopnosti Európskej únie a jej rozširovaní. Zamerajú sa aj na európsku obranu, spoluprácu v Severoatlantickej aliancii či na vývoj na Ukrajine a Blízkom východe.
