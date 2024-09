Blanár sa stretol s ministrami krajín, v ktorých SR otvorí konzuláty

New York 25. septembra (TASR) – Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár viedol v rámci zasadnutia Valného zhromaždenia OSN bilaterálne rokovania s rezortnými partnermi z Alžírska, Jordánska, Malajzie a Uzbekistanu. TASR o tom informuje na základe stredajšej tlačovej správy slovenského rezortu diplomacie.



Slovensko predstavilo koncom augusta zmenu siete zastupiteľských úradov a rozvoja ekonomickej diplomacie. Súčasťou úprav bolo aj vytvorenie štyroch nových slovenských veľvyslanectiev v Alžírsku, Malajzii, Tanzánii a na Filipínach.



Ministerstvá zahraničných vecí Malajzie a Tanzánie ocenili otvorenie slovenských zastúpení s cieľom posilnenia obojstranne prospešnej spolupráce.



Vyzdvihol to aj alžírsky predstaviteľ, ktorý zároveň oznámil, že Alžírsko recipročne otvorí svoje veľvyslanectvo v Bratislave. "Aj toto je znak toho, že naše rozhodnutie je správnym krokom... Máme záujem rozvíjať partnerstvo v ekonomickej sfére, a to napríklad pri možných dodávkach zemného plynu v rámci diverzifikácie a posilnenia energetickej bezpečnosti Slovenska," priblížil po utorkovom rokovaní Blanár.



Alžírsko pokrýva približne 18 percent potrieb EÚ v oblasti zemného plynu a s využitím existujúcej infraštruktúry je zároveň pripravené rozšíriť svoje dodávky na Slovensko. Ďalším krokom k skvalitneniu podmienok pre podnikateľov oboch krajín by malo byť podľa ministrov zriadenie spoločnej hospodárskej komisie.



Posilniť ekonomický potenciál má aj Dohoda o hospodárskej spolupráci medzi vládami Slovenska a Uzbekistanu, ktorú ministri krajín podpísali na pôde OSN. Dokument umožní slovenským podnikateľom ešte viac otvoriť uzbecký trh a podporiť vzájomný obrat krajín, uviedol Blanár. Slovensko má zároveň záujem o kvalifikovaných odborníkov z Uzbekistanu. "V tomto smere je riešením aj vznik spoločného centra duálneho vzdelávania v Uzbekistane, ktoré by celý proces zefektívnilo a skvalitnilo," vysvetlil minister.



Blanár počas rokovania s Jordánskom tiež potvrdil podporu dvojštátneho riešenia izraelsko-palestínskeho konfliktu a zdôraznil potrebu uzavrieť prímerie čo najrýchlejšie. "V súčasnosti prichádza o život množstvo civilistov, humanitárnych pracovníkov či novinárov. Slovenská republika je jednoznačne za mierové, diplomatické riešenia a toto úsilie je potrebné zintenzívniť," zdôraznil, no dodal, že je pri tom potrebné dbať na dodržiavanie medzinárodného práva.



Šéf slovenskej diplomacie sa v utorok tiež zúčastnil na Transatlantickej večeri na pozvanie ministra zahraničných vecí USA Antonyho Blinkena.