Blanár sa v Kirgizsku stretol s najvyššími predstaviteľmi krajiny

Biškek 25. apríla (TASR) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár rokoval počas dvojdňovej pracovnej cesty v Kirgizsku s najvyššími predstaviteľmi krajiny, s ktorými sa zhodol na zintenzívnení vzájomných vzťahov. So šéfom kirgizskej diplomacie v piatok podpísal zmluvu o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických a služobných pasov a Program spolupráce medzi ministerstvami zahraničných vecí na roky 2026 až 2027. TASR o tom informoval komunikačný odbor MZVEZ SR.



Vo štvrtok prijal šéfa slovenskej diplomacie prezident Kirgizska Sadyr Žaparov. V piatok Blanár spolu s kirgizským ministrom hospodárstva a obchodu Bakytom Sydykovom otvoril podnikateľské fórum slovenských a kirgizských firiem, po ktorom rezortní kolegovia viedli bilaterálne rokovania o potenciáli zvýšenia vzájomného obchodného obratu.



Slovenská delegácia v piatok rokovala s kirgizským ministrom zahraničných vecí Žeenbekom Kulubajevom a predsedom kirgizského parlamentu Nurlanbekom Turgunbekom uulu.



„S Kirgizskom nemáme žiadne otvorené otázky a práve naopak môžem povedať, že v mnohých témach presadzujeme rovnaké názory,“ vyhlásil Blanár na tlačovej konferencii.



Minister ocenil politické a ekonomické reformy, ktoré za ostatné obdobie prijala kirgizská vláda. „Naši podnikatelia môžu prispieť v mnohých oblastiach, ako je napríklad strojárstvo, energetika či vodné hospodárstvo, kde ponúkame výbornú expertízu,“ vyhlásil Blanár.



Šéf slovenskej diplomacie tiež vyzdvihol rozvíjajúcu spoluprácu medzi Kirgizskom a EÚ. Ocenil aj mierové urovnanie územných a hraničných sporov v regióne, ku ktorému došlo aj z iniciatívy Kirgizska. „Je to absolútne kľúčový krok pre stabilitu, bezpečnosť a kredibilitu tohto regiónu pre investorov, podnikateľov a ich aktivity, ktoré by mali byť realizované bez obáv,“ podotkol.



Slovensko podľa Blanára rovnako ako Kirgizsko presadzuje dodržiavanie medzinárodného práva ako najdôležitejšieho nástroja predovšetkým pre malé a stredné štáty na ochranu suverenity a bezpečnosti. V tejto súvislosti sa ministri zahraničných vecí vyslovili za potrebnosť kandidatúr na pozície nestálych členov Bezpečnostnej rady OSN.



Blanára na pracovnej ceste v Biškeku sprevádzali predseda Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky Marián Kéry, predsedníčka Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Dagmar Repčeková a početná podnikateľská misia.