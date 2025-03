Blanár sa v Portugalsku stretol so svojím rezortným kolegom Rangelom

Lisabon 6. marca (TASR) – Minister zahraničných vecí SR Juraj Blanár sa v stredu na návšteve Portugalska stretol so svojím rezortným kolegom Paulom Rangelom a podpredsedom portugalského parlamentu. SR s Portugalskom posilní predovšetkým ekonomickú spoluprácu a tiež partnerstvo na úrovni EÚ i NATO. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.



"Rozobrali sme témy týkajúce sa našich bilaterálnych vzťahov a hovorili sme o konkrétnych hospodárskych a investičných aktivitách, v ktorých vidíme veľký potenciál," ozrejmil Blanár.



Ministerské rokovanie sa zameralo aj na spoluprácu na úrovni EÚ a jej aktuálne témy – predovšetkým obranyschopnosť Európy. "Rozobrali sme návrh predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej, ktorá prednedávnom predstavila 800-miliardový balík na podporu obranného priemyslu. O tejto téme sme pripravení otvorene diskutovať," uviedol šéf slovenskej diplomacie.



Blanár sa Rangelovi poďakoval za nasadenie portugalských vojakov, ktorí v SR pôsobia v multinárodnej brigáde na východnom krídle NATO. "V súčasnosti ide o zastúpenie 26 vojakov, pričom máme informácie, že by sa mal kontingent rozšíriť až na 150 vojakov. Je to dobrý signál v našej solidárnej spolupráci a spoločnej obrane v rámci Aliancie," uviedol Blanár.



V súvislosti s konfliktom na Ukrajine sa partneri zhodli, že je potrebné, aby boli do mierových rokovaní zahrnuté všetky zainteresované strany. Ministri tiež ocenili prijatie dočasného prímeria v Pásme Gazy a vyjadrili rovnaký názor na nevyhnutnosť pokračovania humanitárnej podpory pre Palestínčanov žijúcich v enkláve. Zhodli sa aj na potrebe dvojštátneho riešenia izraelsko-palestínskeho konfliktu.



Blanár sa ďalej na pôde portugalského parlamentu stretol s jeho podpredsedom Marcosom Perestrellom, s ktorým sa dohodli na nadviazaní aktívnejšej spolupráce na úrovni jednotlivých parlamentných výborov.



Ministerstvo pripomenulo, že SR a Portugalsko rozvíjajú návštevy aj na najvyššej politickej úrovni. V decembri 2024 navštívil SR portugalský prezident Marcelo Rebelo de Sousa a v máji tohto roka plánuje do Portugalska vycestovať aj prezident SR Peter Pellegrini, ktorého bude sprevádzať podnikateľská delegácia.