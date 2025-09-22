< sekcia Slovensko
Blanár sa v USA zúčastnil na podujatí Slovak Heritage Festival
Slovenská krajanská komunita v USA patrí medzi najpočetnejšie na svete. Podľa odhadov Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí žijú v USA dva milióny ľudí slovenského pôvodu.
Autor TASR
New Jersey 22. septembra (TASR) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár sa v nedeľu zúčastnil na 47. ročníku Slovak Heritage Festivalu v New Jersey. Ide o jedno z najväčších a najvýznamnejších krajanských podujatí v Spojených štátoch. Festival je každoročnou oslavou slovenskej kultúry, jazyka a tradícií, ktoré si slovenská komunita v USA uchováva a rozvíja už takmer polstoročie. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.
„Slovenská stopa v Spojených štátoch je silná a viditeľná. Naši krajania tu, ďaleko za našimi hranicami, nielen uchovávajú jazyk a tradície, ale aktívne prispievajú k rozvoju americkej spoločnosti a zároveň šíria dobré meno Slovenska vo svete,“ uviedol Blanár počas slávnostného otvorenia tohto festivalu, ktorý je významným pilierom udržiavania slovenskej kultúry, jazyka a národného povedomia v USA.
Slovenská krajanská komunita v USA patrí medzi najpočetnejšie na svete. Podľa odhadov Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí žijú v USA dva milióny ľudí slovenského pôvodu. Festival je každoročne miestom stretnutia generácií Slovákov, ktorí odovzdávajú slovenské dedičstvo svojim deťom a vnúčatám. Slovenskú diaspóru v Amerike dnes obohacujú aj mladí ľudia – študenti, vedci, umelci či profesionáli.
Toto podujatie je podľa šéfa slovenskej diplomacie „potvrdením sily našej národnej identity a vzájomnej spolupatričnosti“. Slovensko bude podľa neho naďalej stáť pri svojich krajanoch a podporovať ich aktivity, ktoré spájajú generácie a budujú mosty medzi SR a svetom.
Festival, ktorý vznikol v roku 1976 pri príležitosti 200. výročia založenia Spojených štátov amerických, je dnes jedným z najstarších krajanských podujatí svojho druhu. Každoročne ponúka bohatý program od svätej omše, cez folklórne vystúpenia, detské aktivity, tradičné slovenské jedlá až po remeselné stánky.
Vďaka pravidelnej účasti najvyšších predstaviteľov Slovenska je tento festival v súčasnosti vnímaný ako neoficiálny „Deň Slovákov“ v USA, kde rodáci a ich potomkovia s hrdosťou deklarujú svoju príslušnosť k slovenskému národu, uzavrel komunikačný odbor.
