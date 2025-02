Blanár sa zúčastnil na otvorení výstavy kovačického insitného umenia

Rím 10. februára (TASR) - Minister zahraničných vecí SR Juraj Blanár sa v pondelok zúčastnil na otvorení výstavy na zastupiteľskom úrade SR v Ríme. Výstavu pri príležitosti zápisu naivného umenia Slovákov z Kovačice v Srbsku do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO otvorili veľvyslankyňa SR v Taliansku Karla Matiaško Wursterová a veľvyslankyňa Srbska Mirjana Jeremičová. Na podujatí zúčastnil aj šéf srbskej diplomacie Marko Djurič, informuje osobitná spravodajkyňa TASR.



Výstava "Insitné umenie Slovákov z Kovačice v Srbsku. Hlas dobra je počuť z diaľky" sa podľa slov Matiaško Wursterovej mohla uskutočniť vďaka prítomným slovenským umelcom z Kovačice a Pavlovi Babkovi, ktorého "celoživotné úsilie zachovať a oceniť tento jedinečný umelecký prejav spája generácie Slovákov v Srbsku s láskou k našej kultúre a tradíciám v harmónii so srbským prostredím".



Insitné umenie má podľa Blanára nenahraditeľnú hodnotu a prináša netradičné posolstvo, ktoré si získalo svoje miesto v nehmotnom kultúrnom dedičstve.



"Stať sa súčasťou nehmotného kultúrneho dedičstva je vysokým celosvetovým ocenením, o to viac, že v prípade insitného umenia Slovákov ide o dielo národnostnej menšiny. Vnímam ho ako svedectvo o unikátnej tvorivosti vojvodinských Slovákov z Kovačice, ale hlavne ako oslavu silného priateľstva a nášho spoločenstva slovensko-srbského kultúrneho dedičstva," povedal Blanár.



Toto umenie tiež presahuje národné hranice a stáva sa dedičstvom celého ľudstva, ktoré podľa ministra Blanára musíme spoločne chrániť. Zdôraznil, že nehmotné kultúrne dedičstvo je významným pilierom pre tvorbu a zachovávanie kultúrnej identity každej krajiny, osobitne v súčasnom multikultúrnom svete. "Starostlivosť, uchovávanie a šírenie národných tradícií a kultúry je úlohou nás všetkých," dodal šéf slovenskej diplomacie.











(osobitná spravodajkyňa TASR Dominika Košťálová)