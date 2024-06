Blanár sa zúčastnil na zasadnutí ministrov Dunajskej stratégie

Viedeň 21. júna (TASR) - Šéf rezortu diplomacie SR Juraj Blanár sa vo štvrtok vo Viedni zúčastnil na zasadnutí ministrov zahraničných vecí štátov Dunajskej stratégie. S rezortnými kolegami podľa jeho slov diskutovali predovšetkým o bezpečnosti, ale tiež o procese rozširovania Európskej únie a jeho dôsledkoch. Blanár o tom informuje na sociálnej sieti Facebook, uvádza TASR.



"Dnešný večer sa napriek vážnym témam niesol vo veľmi priateľskej atmosfére," skonštatoval Blanár s tým, že rakúsky minister zahraničných vecí Alexander Schallenberg práve v tento deň navyše oslavoval svoje (55.) narodeniny. "Som rád, že som mohol môjmu priateľovi zablahoželať osobne," dodal slovenský minister.



Na pozvanie Schallenberga sa vo štvrtok vo Viedni zišlo 14 ministrov zahraničných vecí krajín tzv. podunajského regiónu, a síce deväť členských krajín EÚ a päť ďalších štátov. Okrem rakúskeho ministra išlo menovite o šéfov rezortu diplomacie krajín Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Chorvátska, Čiernej Hory, Slovenska, Českej republiky, Moldavska, Srbska, Nemecka, Rumunska, Slovinska, Maďarska a Ukrajiny, približuje rakúska tlačová agentúra APA. Do Viedne pricestoval aj eurokomisár pre rozpočet Johannes Hahn.



Ministri spoločne podpísali tzv. Viedenskú dunajskú deklaráciu, ktorá sa týkala napríklad otázok ako stabilita, bezpečnosť a prosperita v podunajskom regióne. Schallenberg povedal, že všetky podunajské krajiny by mali patriť do EÚ, pričom stretnutia a spoluprácu na úrovni tohto regiónu pre nich označil za v tomto smere akýsi odrazový mostík a zároveň "skúšobné laboratórium".



V piatok bude program návštevy Blanára v Rakúsku pokračovať konferenciou Europa-Forum Wachau "Reštart Európy" a pracovným zasadnutím neformálneho zoskupenia krajín "Priatelia západného Balkánu" v Kláštore Göttweig. Spolu so zástupcami Európskej únie (EÚ) a západobalkánskymi rezortnými partnermi tam budú diskutovať o možnosti pomoci pre zrýchlenie prístupového procesu západobalkánskych kandidátov na členstvo v Únii.