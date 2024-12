Blanár: Sankčný balík EÚ proti Rusku nemá žiaden dopad na občanov SR

Brusel 16. decembra (TASR) - V pondelok schválený 15. sankčný balík EÚ proti Rusku nemá žiaden dopad na občanov Slovenska. Uviedol to šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár (Smer-SD) po zasadnutí Rady EÚ pre zahraničné veci v Bruseli, informuje spravodajca TASR.



Blanár spresnil, že prvýkrát tomuto zasadnutiu predsedala nová šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová, ktorá si s diplomatmi dohodla formát ďalších rokovaní.



Pri debatách o Ukrajine Blanár zopakoval pozíciu Slovenska, že pomáha iba humanitárne a vojensky len nesmrtiacou technikou. Pripomenul, že práve prebieha doručovanie ďalšieho slovenského humanitárneho balíka vrátane elektrocentrál, ktoré pomáhajú pri častých výpadkoch prúdu na Ukrajine.



"Povedal som, že sme dodali už takmer 60 gigawatthodín elektriny Ukrajine a sme pripravení v tom pomáhať aj ďalej," uviedol.



Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sibyha podľa Blanára prostredníctvom videokonferencie informoval, že situácia na fronte je zložitá, pričom v debatách odznel aj názor, že Kyjev stráca viac vojakov, ako je schopný regrutovať, a v tomto kontexte niektoré krajiny hovoria aj o možnosti prestať vyplácať sociálne dávky mladým Ukrajincom so štatútom utečencov, ktorí sú schopní bojovať.



"Tieto debaty dávajú za pravdu tomu, čo hovoríme od začiatku, že tento konflikt nemá vojnové riešenie a že treba čím skôr rokovať o mieri," vysvetlil Blanár. V tejto súvislosti informoval Kallasovú a ostatných kolegov, že slovenská vládna delegácia po Číne navštívila aj Brazíliu, kde si vypočula brazílsky pohľad na mierové riešenie konfliktu na Ukrajine, pričom Slovensko zdôraznilo, že patrí do skupiny priateľov mieru v OSN.



"Dnes sme schválili 15. sankčný balík proti Rusku. Chcem povedať, že tento balík nemá žiaden dopad na Slovensko a jeho občanov. Hovorili sme, že v prípade, ak tak bude, tak nebudeme s ním súhlasiť. Pozitívne je, že sme získali podporu od všetkých kolegov na to, aby sa nám predlžila výnimka na vývoz ruských ropných produktov do Českej republiky z rafinérie Slovnaft," opísal situáciu Blanár.



Podľa jeho slov to znamená, že Slovensko má na pol má stabilizovaný výrobný plán pre Slovnaft, ktorý prechádza transformáciou na iné druhy ropy, a zabezpečuje to krajine aj cenovú stabilitu a dostupnosť palív.



Upozornil, že ide o dobrú správu aj pre Kyjev, lebo predlženie uvedenej výnimky umožní Slovnaftu na Ukrajinu dodávať asi desať percent nafty, ktorú ukrajinská strana potrebuje každý mesiac.



S odkazom na možné mierové rokovania o Ukrajine Blanár pripomenul, že diplomati EÚ očakávajú prvé kroky nového amerického prezidenta Donalda Trumpa po jeho januárovej inaugurácii, keď tento proces môže nabrať väčšiu dynamiku.







(spravodajca TASR Jaromír Novak)