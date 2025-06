Blanár: Schengen prispieva ku kvalite života a posilňuje ekonomiky

Bratislava 14. júna (TASR) - Minister zahraničných vecí SR Juraj Blanár v sobotu pri príležitosti 40. výročia podpísania Schengenskej dohody uviedol, že Schengen nie je len projekt na papieri, je to výsledok partnerstva, ktorý prispieva ku kvalite života našich občanov a posilňuje naše ekonomiky. Podľa šéfa slovenskej diplomacie je preto dôležité, aby sa Schengenský priestor vrátil do svojho plne funkčného stavu. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.



Schengenská dohoda vytvorila 14. júna 1985 základ pre vytvorenie spoločného priestoru bez vnútorných hraníc v Európe. Podľa Blanára sa za štyri desaťročia stala celosvetovo najväčšou spoločnou oblasťou viacerých štátov s voľným pohybom osôb, tovarov, služieb a kapitálu.



„Slovensko je súčasťou Schengenu už vyše 17 rokov, vďaka čomu môžu Slovenky a Slováci jednoduchšie cestovať, študovať či pracovať v rámci členských štátov, firmy a slovenské hospodárstvo profitujú z rýchlejšej logistiky a v regiónoch sa zintenzívnila cezhraničná výmena,“ vyhlásil Blanár.



MZVEZ SR poznamenalo, že Schengenský priestor je v súčasnosti vystavený viacerým výzvam. V dôsledku nárastu nelegálnej migrácie a s ňou spojených bezpečnostných hrozieb niektoré členské štáty Európskej únie dočasne obnovili kontroly na svojich vnútorných hraniciach. „Aby bol Schengen silný, je potrebné lepšie chrániť vonkajšie hranice Únie a pracovať na efektívnych riešeniach, ktoré budú mať reálny vplyv na zastavenie nelegálnej migrácie do Európy,“ povedal slovenský minister.



Vláda SR podľa Blanára konzistentne presadzuje zvýšenie ochrany vonkajších hraníc EÚ. Okrem ochrany schengenskej hranice s Ukrajinou vysiela SR príslušníkov polície aj na pomoc pri ochrane schengenskej hranice Maďarska so Srbskom.



Schengenský systém vznikol v roku 1985 ako medzivládny projekt medzi piatimi krajinami Európskej únie – Belgickom, Francúzskom, Holandskom, Luxemburskom a Nemeckom. Postupne sa rozšíril tak, že sa stal najväčšou oblasťou na svete, ktorá umožňuje voľný pohyb osôb, tovaru a služieb. Jeho počiatky sú spojené s podpisom Schengenskej dohody, ku ktorému došlo 14. júna 1985. Pomenovaná je podľa miesta podpisu dokumentu, mestečka Schengen ležiaceho v juhovýchodnom Luxembursku neďaleko hraníc s Nemeckom a Francúzskom.



V súčasnosti zahŕňa európska zóna voľného pohybu 29 krajín a 450 miliónov Európanov. Spája tak 25 z 27 členských štátov Európskej únie (okrem Cypru a Írska) a všetkých členov Európskeho združenia voľného obchodu (Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Švajčiarsko). Slovenská republika sa stala členom schengenského priestoru 21. decembra 2007. Počas 40 rokov sa schengenský priestor rozšíril deväťkrát, pričom Bulharsko a Rumunsko boli zatiaľ poslednými krajinami, ktoré sa k nemu plne pripojili 1. januára 2025.