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Blanár: Schengen už 41 rokov spája Európu bez vnútorných hraníc
Pre Slovensko predstavuje Schengen podľa Blanára jeden z najvýznamnejších prínosov členstva v Európskej únii a zároveň je symbolom spolupráce a spoločnej zodpovednosti medzi európskymi štátmi.
Autor TASR
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Bratislava 14. júna (TASR) - Schengen patrí medzi najviditeľnejšie a najpraktickejšie výsledky európskej integrácie. Miliónom Európanov každodenne umožňuje slobodne cestovať, pracovať, študovať či podnikať bez zbytočných prekážok. Pri príležitosti 41. výročia podpisu Schengenskej dohody to uviedol minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD). TASR o tom v nedeľu informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.
Pre Slovensko predstavuje Schengen podľa Blanára jeden z najvýznamnejších prínosov členstva v Európskej únii a zároveň je symbolom spolupráce a spoločnej zodpovednosti medzi európskymi štátmi. Dohoda bola v luxemburskom meste Schengen podpísaná 14. júna 1985 Belgickom, Francúzskom, Holandskom, Luxemburskom a Nemeckom, pričom položila základy súčasného schengenského priestoru. Dnes zahŕňa 29 európskych krajín a viac ako 450 miliónov obyvateľov.
„Slovensko je súčasťou Schengenu od decembra 2007. Za takmer dve desaťročia sa sloboda pohybu stala prirodzenou súčasťou života našich občanov. Významne zjednodušila cestovanie, podporila hospodársky rast, rozvoj cezhraničnej spolupráce a každodenné kontakty medzi ľuďmi. Práve preto je dôležité chrániť a posilňovať tento jedinečný európsky priestor aj do budúcnosti,“ zdôraznil šéf slovenskej diplomacie.
Zároveň pripomenul, že Schengen nemožno považovať za samozrejmosť. Jeho fungovanie je založené na spoločných pravidlách, vzájomnej dôvere a schopnosti členských štátov spoločne reagovať na bezpečnostné výzvy. „Zachovanie priestoru bez kontrol na vnútorných hraniciach si vyžaduje dôslednú ochranu vonkajších hraníc Európskej únie, efektívne riadenie migrácie a úzku spoluprácu v oblasti bezpečnosti. Len tak môže Schengen naďalej plniť svoju pôvodnú úlohu,“ dodal Blanár.
Slovenská republika sa podľa jeho slov aktívne podieľa na ochrane vonkajších hraníc schengenského priestoru. Okrem zabezpečovania schengenskej hranice s Ukrajinou vysiela príslušníkov Policajného zboru SR aj na podporu ochrany vonkajšej hranice Európskej únie medzi Maďarskom a Srbskom. Rovnako aktívne sa zapája do operačných aktivít Európskej agentúry pohraničnej a pobrežnej stráže (Frontex).
Pre Slovensko predstavuje Schengen podľa Blanára jeden z najvýznamnejších prínosov členstva v Európskej únii a zároveň je symbolom spolupráce a spoločnej zodpovednosti medzi európskymi štátmi. Dohoda bola v luxemburskom meste Schengen podpísaná 14. júna 1985 Belgickom, Francúzskom, Holandskom, Luxemburskom a Nemeckom, pričom položila základy súčasného schengenského priestoru. Dnes zahŕňa 29 európskych krajín a viac ako 450 miliónov obyvateľov.
„Slovensko je súčasťou Schengenu od decembra 2007. Za takmer dve desaťročia sa sloboda pohybu stala prirodzenou súčasťou života našich občanov. Významne zjednodušila cestovanie, podporila hospodársky rast, rozvoj cezhraničnej spolupráce a každodenné kontakty medzi ľuďmi. Práve preto je dôležité chrániť a posilňovať tento jedinečný európsky priestor aj do budúcnosti,“ zdôraznil šéf slovenskej diplomacie.
Zároveň pripomenul, že Schengen nemožno považovať za samozrejmosť. Jeho fungovanie je založené na spoločných pravidlách, vzájomnej dôvere a schopnosti členských štátov spoločne reagovať na bezpečnostné výzvy. „Zachovanie priestoru bez kontrol na vnútorných hraniciach si vyžaduje dôslednú ochranu vonkajších hraníc Európskej únie, efektívne riadenie migrácie a úzku spoluprácu v oblasti bezpečnosti. Len tak môže Schengen naďalej plniť svoju pôvodnú úlohu,“ dodal Blanár.
Slovenská republika sa podľa jeho slov aktívne podieľa na ochrane vonkajších hraníc schengenského priestoru. Okrem zabezpečovania schengenskej hranice s Ukrajinou vysiela príslušníkov Policajného zboru SR aj na podporu ochrany vonkajšej hranice Európskej únie medzi Maďarskom a Srbskom. Rovnako aktívne sa zapája do operačných aktivít Európskej agentúry pohraničnej a pobrežnej stráže (Frontex).