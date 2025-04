Blanár si v Kirgizsku pripomenul založenie družstva Interhelpo

Biškek 24. apríla (TASR) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár vo štvrtok začal oficiálnu návštevu Kirgizska účasťou na oslavách 100. výročia príchodu združenia Interhelpo. Pri tejto príležitosti vyzdvihol hlbokú historickú stopu, ktorú v Biškeku zanechali potomkovia členov tohto hnutia. TASR o tom informoval komunikačný odbor rezortu diplomacie.



Interhelpo bolo priemyselno-výrobným družstvom československých robotníkov a roľníkov založené v roku 1923 v Žiline na pomoc budovania socializmu v sovietskom Kirgizsku. Prví družstevníci dorazili do Biškeku 24. apríla 1925.



Napriek ťažkým podmienkam mnohí členovia hnutia dlhodobo pôsobili pri výstavbe hospodárskej infraštruktúry vrátane prvej kirgizskej elektrárne. Pomáhali pri budovaní Turkestansko-sibírskej železnice alebo priehrady Čustroj. Svoju činnosť družstvo ukončilo v roku 1943. Viacerí členovia sa vrátili do Československa, avšak niektorí sa rozhodli natrvalo usadiť v Kirgizsku.



Slovensko spája podľa slov ministra Blanára s Kirgizskom jedinečný historický príbeh ľudskej odvahy a medzinárodnej spolupráce a solidarity. „Naši predkovia predali všetok svoj majetok a rozhodli sa odísť budovať nový svet do dnešného Biškeku. Začali tu stavať fabriky, školy, nemocnice, podieľali sa na budovaní železníc a v tej dobe tvorili až 20 percent HDP Kirgizska, čo je ťažko napodobiteľné,“ vyhlásil Blanár.



Šéf slovenskej diplomacie sa v Biškeku stretol s potomkami členov tohto združenia. „Súčasťou Interhelpa bol aj malý Alexander Dubček, ktorého rodina rovnako vycestovala zo Žiliny a bol súčasťou tohto slovensko-kirgizského príbehu. Jedinečné historické a politické prepojenie prostredníctvom významnej osobnosti nášho svetoznámeho politika je naďalej viditeľné a spája nás dodnes,“ zdôraznil Blanár.



Ministra na návšteve Kirgizska sprevádza predseda Zahraničného výboru Národnej rady SR Marián Kéry a predsedníčka Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Dagmar Repčeková. Pamiatku Dubčeka si spoločne uctili pri jeho pamätníku na Bratskom cintoríne v Biškeku.



Blanár absolvuje v Biškeku rokovania s najvyššími predstaviteľmi Kirgizska. Stretne s prezidentom Sadyrom Žaparovom, ministrom zahraničných vecí Žeenbekom Kulubajevom, ministrom hospodárstva a obchodu Bakytom Sydykovom a predsedom kirgizského parlamentu Nurlanbekom Turgunbekom uulu. Minister zároveň otvorí Slovensko-kirgizské podnikateľské fórum Interhelpo 2.1.