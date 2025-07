Blanár si v Srebrenici uctil obete genocídy spred 30 rokov

Srebrenica 11. júla (TASR) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár v piatok navštívil Bosnu a Hercegovinu, kde si v Pamätnom centre v obci Potočari pripomenul 30. výročie genocídy v Srebrenici. Do krajiny vycestoval na pozvanie svojho rezortného kolegu Elmedina Konakoviča. TASR o tom informoval komunikačný odbor ministerstva.



„V čase, keď mier nie je samozrejmosťou, my na Slovensku nezabúdame a pripomíname si, ako ďaleko až môže zájsť ľudská nenávisť,“ vyhlásil Blanár, podľa ktorého tragédia v Srebrenici navždy poznačila históriu európskeho kontinentu. „Zavraždených bolo viac ako osemtisíc nevinných mužov a chlapcov. Ich smrť, utrpenie rodín aj nezahojené rany na duši ostávajú súčasťou kolektívnej pamäti nielen regiónu západného Balkánu, ale celej Európy,“ pripomenul.



SR s Bosnou a Hercegovinou podľa Blanára spája osobný rozmer tejto tragédie prostredníctvom osudov konkrétnych ľudí, ktorí boli v čase vojny donútení opustiť svoje domovy a hľadať bezpečie a nový začiatok aj na Slovensku. Šéf slovenskej diplomacie zároveň opätovne vyjadril podporu úsiliu Bosny a Hercegoviny o zmierenie, stabilitu a európsku budúcnosť.



Genocída v Srebrenici predstavuje najhorší masaker v Európe od konca druhej svetovej vojny. Počas niekoľkých júlových dní v roku 1995 bolo v oblasti, ktorá bola v tom čase vyhlásená za bezpečnú zónu OSN, zavraždených viac ako osemtisíc bosniackych mužov a chlapcov. Obete tejto tragédie sa do poslednej chvíle spoliehali na ochranu medzinárodného spoločenstva. Medzinárodný trestný tribunál pre bývalú Juhosláviu (ICTY) a Medzinárodný súdny dvor (ICJ) v Haagu kvalifikovali tieto udalosti ako genocídu.



ICTY v rokoch 2016 respektíve 2017 uznal za vinných z genocídy a vojnových zločinov v súvislosti s masakrom v Srebrenici Radovana Karadžiča (80), vtedajšieho vodcu bosnianskych Srbov, a Ratka Mladiča (83), vtedajšieho veliteľa bosnianskosrbských ozbrojených síl.