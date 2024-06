Blanár: Slováci môžu v prípade potreby v zahraničí využiť rôzne služby

Bratislava 17. júna (TASR) - Občania SR môžu v zahraničí v prípade potreby využiť viaceré asistenčné služby Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR. Ide napríklad o registračný formulár, aplikáciu Svetobežka či konzultačné informačné centrum. Obrátiť sa môžu aj na najbližší zastupiteľský úrad v danej krajine. V súvislosti so začínajúcou dovolenkovou sezónou to v pondelok pripomenul šéf rezortu diplomacie Juraj Blanár (Smer-SD). Zároveň upozornil cestujúcich, aby k plánovaniu dovolenky, ako aj k samotnému pobytu, pristupovali zodpovedne.



"Chceli by sme apelovať na ľudí, aby pri plánovaní dovolenky postupovali uvážlivo a aj počas pobytu sa správali zodpovedne a dodržiavali všetky zvyky a zákony krajiny, v ktorej sa nachádzajú," povedal minister s tým, že tak možno eliminovať riziko vzniku rôznych nepredvídateľných situácií.



Ľuďom tiež odporúča informovať sa pred vycestovaním o situácii a prípadnom bezpečnostnom cestovnom odporúčaní v danej krajine. "Pokiaľ slovenský občan reaguje v rozpore s cestovným odporúčaním 'necestovať' alebo 'opustiť krajinu', musí počítať, že mu z objektívnych dôvodov nebude môcť byť poskytnutá konzulárna asistencia v plnom rozsahu, keď sa ocitne v ohrození," upozornil. Všetky informácie sú dostupné na webe rezortu. Zároveň dodal, že veľvyslanectvo slúži na pomoc občanom SR, avšak aj jeho možnosti sú limitované.



Generálny riaditeľ Sekcie konzulárnej a medzinárodnoprávnej MZVEZ SR Igor Pokojný radí skontrolovať si pred cestou platnosť dokladov, ako aj to, či je v krajine potrebný pas či víza. Odporúča tiež mať pri sebe kópiu dokladov a uzavreté cestovné poistenie. "Poistenie rieši viac ako polovicu problémov," skonštatoval. Ak deti cestujú bez rodičov v sprievode tretej osoby, odporúča mať pri sebe notársky overené splnomocnenie podpísané rodičmi dieťaťa. V prípade užívania liekov na predpis radí mať pri sebe lekárske potvrdenie.



Medzi najnavštevovanejšie krajiny v minulom roku patrili Turecko, Grécko, Egypt, Tunisko a Chorvátsko. Podľa prezidenta Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr Romana Berkesa budú aj tohtoročnými lídrami Turecko a Grécko. Zároveň skonštatoval, že záujem o cestovanie je po pandémii z roka na rok vyšší.