Blanár: Slovenská vláda podporuje spravodlivý mier na Ukrajine
Slovensko potvrdilo svoj dlhodobý záväzok chrániť civilistov a podporovať princípy, na ktorých je postavená európska a globálna bezpečnosť.
Autor TASR
Ženeva/Bratislava 24. februára (TASR) - Ochrana civilného obyvateľstva, dodržiavanie medzinárodného práva a hľadanie diplomatického riešenia vedúceho k trvalému mieru na Ukrajine sú zásadnými piliermi, ktoré presadzuje slovenská vláda. Zdôraznil to minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár vo svojom utorkovom vystúpení na ministerskom podujatí „Keď sa civilisti stanú terčom“ v rámci 61. zasadnutia Rady Organizácie Spojených národov pre ľudské práva v Ženeve. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.
Na fóre organizovanom pri príležitosti štvrtého výročia ruskej vojenskej invázie na Ukrajine potvrdilo Slovensko svoj dlhodobý záväzok chrániť civilistov a podporovať princípy, na ktorých je postavená európska a globálna bezpečnosť.
„Tento konflikt nemá vojenské riešenie. Udržateľný mier je možné dosiahnuť len pri plnom rešpektovaní medzinárodného práva, Charty OSN a princípov, ktoré chránia suverenitu a dôstojnosť štátov,“ vyhlásil šéf slovenskej diplomacie. Upozornil na pokračujúce deportácie ukrajinských detí, ktoré označil za závažné zlyhanie ochrany ľudských práv vyžadujúce si pozornosť medzinárodného spoločenstva.
Minister vo svojom vystúpení poukázal aj na rozsiahle ničenie civilnej infraštruktúry s dopadom na každodenný život obyvateľov. V tejto súvislosti pripomenul konkrétnu humanitárnu pomoc Slovenskej republiky.
„Slovensko sa stalo jedným z najväčších prispievateľov v prepočte na obyvateľa. V januári 2026 sme nielenže zabezpečili urgentné dodávky elektriny, ale navyše sme tiež obstarali 38 veľkých generátorov od slovenských dodávateľov, ktoré pomôžu napájať kritické zariadenia,“ uviedol.
Šéf slovenskej diplomacie zdôraznil, že je nevyhnutné, aby ochrana civilistov ostala spoločnou prioritou. „Medzinárodné právo musí byť dodržiavané, pričom musí byť zabezpečená tiež zodpovednosť za jeho porušovanie,“ povedal s tým, že je potrebné pokračovať v dialógu pri hľadaní diplomatických riešení. Každá cesta k mieru musí podľa jeho slov rešpektovať suverenitu, nezávislosť a územnú celistvosť Ukrajiny, aj keď táto vojna zašla príliš ďaleko a dosiahnutie mierovej dohody si bude vyžadovať kompromisy.
Ministerské podujatie „Keď sa civilisti stanú terčom“ bolo organizované z iniciatívy šéfov diplomacií Ukrajiny, Islandu a Nórska s cieľom upozorniť na potrebu posilnenia ochrany civilistov a zabezpečenie zodpovednosti za porušenia medzinárodného práva.
Minister zahraničných vecí v utorok tiež vystúpil na 61. zasadnutí Rady OSN pre ľudské práva a na Konferencii o odzbrojení. Absolvoval aj viacero bilaterálnych rokovaní s ministerskými kolegami s cieľom posilniť podporu pre kandidatúru SR za nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN pre obdobie 2028 – 2029.
