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Blanár: Slovensko a Filipíny otvárajú novú éru vzájomných vzťahov
Rezortní partneri sa na rokovaní zhodli podporiť pracovnú mobilitu a ochranu práv migrujúcich pracovníkov, keďže na Slovensku žije a pracuje približne 4.800 Filipíncov.
Autor TASR
Manila 12. novembra (TASR) – Slovensko a Filipíny otvárajú novú etapu vzájomných vzťahov, ktorej základom je spoločný záujem na dodržiavaní medzinárodného práva a poriadku založeného na pravidlách. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Juraj Blanár to uviedol vo štvrtok počas rokovania s ministerkou zahraničných vecí Filipínskej republiky Theresou Lazarovou v Manile. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.
„Sme svedkami obrovskej erózie medzinárodného práva a preto je pre nás mimoriadne dôležité, že s Filipínami zdieľame spoločné hodnoty a záujem na zachovaní mieru a poriadku založeného na pravidlách. Slovenská republika je pre Filipíny dôveryhodným a odhodlaným partnerom v Európe aj v Európskej únii a som presvedčený, že dnes kladieme základy novej éry našich vzťahov,“ potvrdil Blanár. Šéf slovenskej diplomacie sa svojej rezortnej partnerke zároveň poďakoval za podporu pristúpenia Slovenska k Zmluve o priateľstve a spolupráci v juhovýchodnej Ázii (TAC).
Indopacifický región patrí podľa slov ministra medzi priority zahraničnej politiky vlády SR, čo potvrdzuje tiež strategická koncepcia angažovanosti SR v indopacifickom regióne. Slovensko v tomto regióne systematicky posilňuje svoju prítomnosť a v súčasnosti má veľvyslanectvá v piatich z 11 členských štátov Združenia národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN). Jedno z nich minister slávnostne otvorí vo štvrtok v Manile.
Lazarová ocenila rozhodnutie Slovenska zriadiť na Filipínach rezidentné veľvyslanectvo, ktoré podľa nej oba štáty zbližuje a otvára nové možnosti dialógu. Privítala rovnako zámer pristúpiť k TAC, k čomu s podporou Filipín ako predsedajúceho štátu ASEAN dôjde už v sobotu 14. novembra.
Partneri zároveň potvrdili ambíciu posilniť vzájomný politický dialóg. Prvé konzultácie oboch štátov na úrovni štátnych tajomníkov by sa mohli uskutočniť v prvom štvrťroku budúceho roka na Slovensku. „Politické konzultácie budú ďalšou príležitosťou prediskutovať všetky otázky a identifikovať konkrétne oblasti našej budúcej spolupráce. Som presvedčený, že počas týchto rokovaní objavíme aj ďalšie možnosti, ktoré dnes ešte nie sú definované do konkrétnosti,“ priblížil šéf slovenskej diplomacie.
Blanár tiež predstavil kandidatúru SR na nestále členstvo v Bezpečnostnej rade Organizácie Spojených národov na roky 2028 – 2029 a potvrdil plnú podporu rokovaní o dohode o voľnom obchode medzi EÚ a Filipínami. Tá by podľa neho výrazne rozšírila hospodárske možnosti oboch strán. Vzájomný obchod, ktorý vlani dosiahol 78,5 miliónov eur, totiž podľa ministrov zatiaľ nevyužíva svoj potenciál. Priestor vidia najmä v strojárstve, automobilovom priemysle, vo vodnom hospodárstve a v mierovom využívaní jadrovej energie, v ktorom má SR dlhoročné skúsenosti. Nové obchodné kontakty pritom počas cesty prinesie Slovensko-filipínske podnikateľské fórum.
Rezortní partneri sa na rokovaní zhodli podporiť pracovnú mobilitu a ochranu práv migrujúcich pracovníkov, keďže na Slovensku žije a pracuje približne 4.800 Filipíncov. Obe strany chcú tiež rozvíjať akademické kontakty a posilniť sieť honorárnych konzulov, pričom Slovensko má záujem otvoriť na Filipínach ďalší honorárny konzulát. „Radi by sme rozvíjali partnerstvo aj v zdravotníctve a ponúkli možnosti filipínskym zdravotným sestrám a lekárom v zdravotníctve a sociálnych službách,“ dodal Blanár.
„Sme svedkami obrovskej erózie medzinárodného práva a preto je pre nás mimoriadne dôležité, že s Filipínami zdieľame spoločné hodnoty a záujem na zachovaní mieru a poriadku založeného na pravidlách. Slovenská republika je pre Filipíny dôveryhodným a odhodlaným partnerom v Európe aj v Európskej únii a som presvedčený, že dnes kladieme základy novej éry našich vzťahov,“ potvrdil Blanár. Šéf slovenskej diplomacie sa svojej rezortnej partnerke zároveň poďakoval za podporu pristúpenia Slovenska k Zmluve o priateľstve a spolupráci v juhovýchodnej Ázii (TAC).
Indopacifický región patrí podľa slov ministra medzi priority zahraničnej politiky vlády SR, čo potvrdzuje tiež strategická koncepcia angažovanosti SR v indopacifickom regióne. Slovensko v tomto regióne systematicky posilňuje svoju prítomnosť a v súčasnosti má veľvyslanectvá v piatich z 11 členských štátov Združenia národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN). Jedno z nich minister slávnostne otvorí vo štvrtok v Manile.
Lazarová ocenila rozhodnutie Slovenska zriadiť na Filipínach rezidentné veľvyslanectvo, ktoré podľa nej oba štáty zbližuje a otvára nové možnosti dialógu. Privítala rovnako zámer pristúpiť k TAC, k čomu s podporou Filipín ako predsedajúceho štátu ASEAN dôjde už v sobotu 14. novembra.
Partneri zároveň potvrdili ambíciu posilniť vzájomný politický dialóg. Prvé konzultácie oboch štátov na úrovni štátnych tajomníkov by sa mohli uskutočniť v prvom štvrťroku budúceho roka na Slovensku. „Politické konzultácie budú ďalšou príležitosťou prediskutovať všetky otázky a identifikovať konkrétne oblasti našej budúcej spolupráce. Som presvedčený, že počas týchto rokovaní objavíme aj ďalšie možnosti, ktoré dnes ešte nie sú definované do konkrétnosti,“ priblížil šéf slovenskej diplomacie.
Blanár tiež predstavil kandidatúru SR na nestále členstvo v Bezpečnostnej rade Organizácie Spojených národov na roky 2028 – 2029 a potvrdil plnú podporu rokovaní o dohode o voľnom obchode medzi EÚ a Filipínami. Tá by podľa neho výrazne rozšírila hospodárske možnosti oboch strán. Vzájomný obchod, ktorý vlani dosiahol 78,5 miliónov eur, totiž podľa ministrov zatiaľ nevyužíva svoj potenciál. Priestor vidia najmä v strojárstve, automobilovom priemysle, vo vodnom hospodárstve a v mierovom využívaní jadrovej energie, v ktorom má SR dlhoročné skúsenosti. Nové obchodné kontakty pritom počas cesty prinesie Slovensko-filipínske podnikateľské fórum.
Rezortní partneri sa na rokovaní zhodli podporiť pracovnú mobilitu a ochranu práv migrujúcich pracovníkov, keďže na Slovensku žije a pracuje približne 4.800 Filipíncov. Obe strany chcú tiež rozvíjať akademické kontakty a posilniť sieť honorárnych konzulov, pričom Slovensko má záujem otvoriť na Filipínach ďalší honorárny konzulát. „Radi by sme rozvíjali partnerstvo aj v zdravotníctve a ponúkli možnosti filipínskym zdravotným sestrám a lekárom v zdravotníctve a sociálnych službách,“ dodal Blanár.