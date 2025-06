Blanár: Slovensko a Vatikán spája silný odkaz sv. Cyrila a Metoda

Bratislava/Vatikán 20. júna (TASR) – Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár tento týždeň počas oficiálnej cesty vo Vatikáne navštívil Pápežský slovenský ústav a kolégium sv. Cyrila a Metoda v Ríme, ktorý je najvýznamnejšou cirkevnou, národnou a kultúrnou ustanovizňou Slovákov v Ríme a Svätej stolici. V Bazilike Panny Márie Väčšej (Santa Maria Maggiore) si tiež uctil viac než tisícročný odkaz slovanských apoštolov, sv. Cyrila a Metoda. TASR o tom v piatok informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.



„Prvé kontakty so Svätou stolicou z územia dnešného Slovenska budovali sv. Cyril a Metod už v 9. storočí. Dnes na dedičstvo solúnskych bratov nadväzuje moderná slovenská diplomacia a na týchto spolupatrónov Európy sme ako slovenský národ patrične hrdí,“ vyhlásil minister Blanár a pripomenul dôležité miesto sv. Cyrila a Metoda v preambule Ústavy SR.







Solúnski bratia pred viac než tisíc rokmi kodifikovali a následne presadili staroslovienčinu, ktorá bola popri latinčine, gréčtine a hebrejčine uznaná Svätou stolicou ako štvrtý oficiálny liturgický jazyk a posvätená niekdajším pápežom Hadriánom II. práve v Bazilike Panny Márie Väčšej. „Toto historické miesto je navždy zapísané v histórii nášho národa,“ zdôraznil šéf slovenskej diplomacie.







Blanár sa počas návštevy Vatikánu v utorok stretol s vedením Pápežského slovenského ústavu a kolégia sv. Cyrila a Metoda v Ríme a tiež so slovenskými krajanmi, ktorí aktuálne študujú alebo pôsobia v štruktúrach Svätej stolice a Rímskej kúrie. Táto historická inštitúcia v talianskej metropole funguje viac ako 60 rokov, spoluzakladali ju zahraniční Slováci a počas minulého režimu bola označovaná za ostrov slobody. Podľa slov Blanára je možné ju považovať popri veľvyslanectve SR pri Svätej stolici za symbolicky druhé slovenské zastúpenie vo Vatikáne.



„Bola a dodnes je bezpečným miestom pre mnohých kňazov, študentov a pútnikov, ktorí chodia do Ríma. Nadväzuje na mimoriadny odkaz, ktorý vo Vatikáne zanechali sv. Cyril a Metod,“ dodal minister a predstaviteľom Pápežského slovenského ústavu a kolégia sv. Cyrila a Metoda v Ríme poďakoval za ich prácu.