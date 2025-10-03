< sekcia Slovensko
Blanár: Slovensko bude naďalej prispievať k bezpečnosti Pobaltia
Šéf slovenskej diplomacie v Rige vyzdvihol, že slovenská vláda predložila tento rok Národnej rade SR návrh na predĺženie mandátu slovenských vojakov v Lotyšsku, ktorý parlament jednoznačne schválil.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Riga 3. októbra (TASR) — Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár v piatok v rámci pracovnej cesty v Lotyšsku navštívil príslušníkov Ozbrojených síl SR pôsobiacich od roku 2017 v rámci Mnohonárodnej brigády Severoatlantickej aliancie vo vojenskom výcvikovom priestore v Adaži. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.
Šéf slovenskej diplomacie v Rige vyzdvihol, že slovenská vláda predložila tento rok Národnej rade SR návrh na predĺženie mandátu slovenských vojakov v Lotyšsku, ktorý parlament jednoznačne schválil. Podľa Blanára tento krok predstavuje dôležitý signál solidarity Slovenska voči Severoatlantickej aliancii a osobitne voči Lotyšsku, a to aj napriek náročným výzvam v oblasti konsolidácie verejných financií.
„Toto rozhodnutie potvrdzuje, že Slovenská republika stojí pevne po boku svojich spojencov a je pripravená aktívne prispievať ku kolektívnej obrane Aliancie. Práve solidarita a spolupráca sú piliere, na ktorých je postavená bezpečnosť a prosperita európskeho kontinentu,“ vyhlásil Blanár.
Za dôležitý bod označil aj vývoj vojenského príspevku Slovenska v Pobaltí. „Náš predchádzajúci príspevok v podobe delostreleckej batérie bol začiatkom tohto roka nahradený špecializovanou spôsobilosťou na detekciu nebezpečných chemických látok,“ konštatoval minister zahraničných vecí SR.
Slovenskí vojaci v Adaži tak podľa neho pôsobia so špičkovým vybavením slovenskej výroby, čo zvyšuje ich efektivitu a schopnosť reagovať na širokú škálu bezpečnostných hrozieb. V súčasnosti tvorí slovenský kontingent 19 profesionálnych vojakov špecializovaných na radiačnú, chemickú a biologickú ochranu.
V Rige minister Blanár bude tiež rokovať s lotyšskou ministerkou zahraničných vecí Baibou Bražeovou. Diskusia bude zameraná na prehĺbenie vzájomného politického dialógu a rozšírenie bilaterálnej spolupráce. Ministri si vymenia názory na aktuálne otázky európskej a zahraničnej politiky vrátane tém bezpečnosti a obrany, migrácie, energetickej bezpečnosti a ďalších oblastí spoločného záujmu.
Šéf slovenskej diplomacie v Rige vyzdvihol, že slovenská vláda predložila tento rok Národnej rade SR návrh na predĺženie mandátu slovenských vojakov v Lotyšsku, ktorý parlament jednoznačne schválil. Podľa Blanára tento krok predstavuje dôležitý signál solidarity Slovenska voči Severoatlantickej aliancii a osobitne voči Lotyšsku, a to aj napriek náročným výzvam v oblasti konsolidácie verejných financií.
„Toto rozhodnutie potvrdzuje, že Slovenská republika stojí pevne po boku svojich spojencov a je pripravená aktívne prispievať ku kolektívnej obrane Aliancie. Práve solidarita a spolupráca sú piliere, na ktorých je postavená bezpečnosť a prosperita európskeho kontinentu,“ vyhlásil Blanár.
Za dôležitý bod označil aj vývoj vojenského príspevku Slovenska v Pobaltí. „Náš predchádzajúci príspevok v podobe delostreleckej batérie bol začiatkom tohto roka nahradený špecializovanou spôsobilosťou na detekciu nebezpečných chemických látok,“ konštatoval minister zahraničných vecí SR.
Slovenskí vojaci v Adaži tak podľa neho pôsobia so špičkovým vybavením slovenskej výroby, čo zvyšuje ich efektivitu a schopnosť reagovať na širokú škálu bezpečnostných hrozieb. V súčasnosti tvorí slovenský kontingent 19 profesionálnych vojakov špecializovaných na radiačnú, chemickú a biologickú ochranu.
V Rige minister Blanár bude tiež rokovať s lotyšskou ministerkou zahraničných vecí Baibou Bražeovou. Diskusia bude zameraná na prehĺbenie vzájomného politického dialógu a rozšírenie bilaterálnej spolupráce. Ministri si vymenia názory na aktuálne otázky európskej a zahraničnej politiky vrátane tém bezpečnosti a obrany, migrácie, energetickej bezpečnosti a ďalších oblastí spoločného záujmu.