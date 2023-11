Blanár: Slovensko bude pokračovať v plnení záväzku 2 % HDP na obranu

Brusel/Bratislava 28. novembra (TASR) - Slovensko bude naďalej vynakladať dve percentá hrubého domáceho produktu (HDP) na obranu tak, ako to stanovuje Severoatlantická aliancia (NATO). V utorok to na rokovaní Severoatlantickej rady v Bruseli vyhlásil slovenský minister zahraničných vecí Juraj Blanár. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.



"Slovenská politika ohľadom NATO sa s príchodom novej vlády nemení. Našou prioritou je rozvíjanie vlastných obranných spôsobilostí, zvlášť v oblasti protivzdušnej obrany. Sme si vedomí, že bez adekvátneho zdrojového krytia nebude nič z toho možné, preto budeme pokračovať v záväzku vynakladať na obranu 2 % HDP," vyhlásil Blanár.



Šéf slovenskej diplomacie na okraj Rady rokoval so svojím ukrajinským náprotivkom Dmytrom Kulebom. Slovensko podľa Blanára podporuje zvrchovanosť a územnú celistvosť Ukrajiny v medzinárodne uznaných hraniciach. "Ich akákoľvek násilná zmena vytvára medzinárodný precedens, ktorý je pre nás neakceptovateľný," poznamenal.



Blanár tiež dodal, že SR má záujem o povojnovú obnovu Ukrajiny. Rekonštrukcia vojnou zničeného suseda podľa neho predstavuje pre Slovensko a Ukrajinu veľkú príležitosť pre rozvoj a zintenzívnenie vzťahov. Zároveň potvrdil, že Slovensko bude pokračovať v humanitárnej pomoci Ukrajine.