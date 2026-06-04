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Blanár: Slovensko chce pomáhať Moldavsku na jeho európskej ceste
Moldavsko podľa MZVEZ SR ocenilo intenzívny rozvoj bilaterálnych vzťahov.
Autor TASR
Kišiňov 4. júna (TASR) - Slovenská republika naďalej podporuje európske smerovanie Moldavska a je pripravená odovzdávať mu svoje skúsenosti z prístupového procesu do Európskej únie. Uviedol to vo štvrtok minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár počas pracovnej cesty v Moldavsku, kde rokoval s predstaviteľmi vlády, parlamentu i prezidentkou. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.
„Moldavsko je krajina, ktorá môže dosiahnuť členstvo v Európskej únii v pomerne krátkom čase. Vidíme silnú motiváciu vlády aj verejnosti pokračovať v reformách a napredovať v prístupovom procese. Slovensko je pripravené mu pomôcť svojimi skúsenosťami a podporovať ho na tejto ceste,“ vyhlásil Blanár.
Slovenský minister sa počas svojej návštevy stretol s podpredsedníčkou moldavskej vlády pre európsku integráciu Cristinou Gherasimovovou, s ktorou diskutoval o aktuálnom stave prístupových rokovaní a najväčších výzvach, ktorým Moldavsko čelí pri približovaní sa k Európskej únii. Slovensko podľa tlačovej správy MZVEZ SR patrí medzi dlhodobých podporovateľov rozširovania EÚ na základe plnenia jasne stanovených pravidiel a kritérií.
„Európska únia potrebuje krajiny, ktoré sú pripravené plniť svoje záväzky a prispievať k jej ďalšiemu rozvoju. Aj preto dlhodobo podporujeme rozširovanie Európskej únie bez skratiek a dvojakých štandardov. Tento princíp presadzujeme, rovnako ako pri štátoch západného Balkánu, aj pri Moldavsku, ktoré dnes ukazuje, že má jasnú predstavu o svojej budúcnosti a odhodlanie uskutočniť potrebné reformy. Sme preto pripravení naďalej podporovať jeho európske ambície,“ zdôraznil slovenský minister.
Moldavsko podľa MZVEZ SR ocenilo intenzívny rozvoj bilaterálnych vzťahov. „Slovensko dlhodobo zaraďuje Moldavsko medzi prioritné krajiny svojej rozvojovej spolupráce pod značkou SlovakAid. Realizované projekty prispievajú k posilňovaniu inštitucionálnych kapacít, rozvoju verejnej správy a podpore európskej integrácie krajiny,“ uviedol rezort s tým, že Blanár tiež pripomenul úspešný twinningový projekt realizovaný v spolupráci s tamojším parlamentom, na ktorý by mali nadviazať ďalšie spoločné iniciatívy.
S moldavskou prezidentkou Maiou Sanduovou minister Blanár hovoril o ďalšom rozvoji politických a hospodárskych vzťahov. Ocenil historicky prvú oficiálnu návštevu prezidentky na Slovensku, ktorá sa uskutočnila v marci tohto roka a „potvrdila rastúcu dynamiku vzájomného partnerstva“.
Významnou témou rokovaní bola aj hospodárska spolupráca. Obe strany sa podľa slovenského rezortu diplomacie zhodli, že existuje priestor na ďalšie rozširovanie ekonomických kontaktov a investičných aktivít.
„Naše hospodárske vzťahy sa rozvíjajú veľmi dynamicky. Obchod medzi Slovenskom a Moldavskom sa za ostatných päť rokov viac ako strojnásobil. V roku 2025 dosiahol hodnotu vyše 223 miliónov eur a potenciál zďaleka nie je vyčerpaný. Potvrdilo to aj úspešné slovensko-moldavské biznis fórum počas marcovej návštevy prezidentky Sanduovej v Bratislave,“ konštatoval Blanár.
Ocenil zároveň pokrok v príprave Dohody o sociálnom zabezpečení medzi SR a Moldavskom, ktorá sa nachádza vo finálnom štádiu ratifikačného procesu na oboch stranách.
Blanár sa v závere pracovného programu v Kišiňove stretol so štátnou tajomníčkou ministerstva zahraničných vecí Carolinou Perebinosovou, predsedom parlamentného výboru pre európsku integráciu Marcelom Spatarim a predsedom skupiny priateľstva Moldavsko - Slovensko Igorom Chiriacom.
Blanár sa po návšteve Moldavska presunie na Ukrajinu, kde navštívi zdravotnícke zariadenie vo Vinnyckej oblasti a spolu s tamojším ministrom zahraničných vecí Andrijom Sybihom oficiálne odovzdá slovenskú humanitárnu pomoc pre dve medicínske pracoviská. Šéfovia diplomacií zároveň v meste Vinnycia absolvujú bilaterálne rokovanie.
„Moldavsko je krajina, ktorá môže dosiahnuť členstvo v Európskej únii v pomerne krátkom čase. Vidíme silnú motiváciu vlády aj verejnosti pokračovať v reformách a napredovať v prístupovom procese. Slovensko je pripravené mu pomôcť svojimi skúsenosťami a podporovať ho na tejto ceste,“ vyhlásil Blanár.
Slovenský minister sa počas svojej návštevy stretol s podpredsedníčkou moldavskej vlády pre európsku integráciu Cristinou Gherasimovovou, s ktorou diskutoval o aktuálnom stave prístupových rokovaní a najväčších výzvach, ktorým Moldavsko čelí pri približovaní sa k Európskej únii. Slovensko podľa tlačovej správy MZVEZ SR patrí medzi dlhodobých podporovateľov rozširovania EÚ na základe plnenia jasne stanovených pravidiel a kritérií.
„Európska únia potrebuje krajiny, ktoré sú pripravené plniť svoje záväzky a prispievať k jej ďalšiemu rozvoju. Aj preto dlhodobo podporujeme rozširovanie Európskej únie bez skratiek a dvojakých štandardov. Tento princíp presadzujeme, rovnako ako pri štátoch západného Balkánu, aj pri Moldavsku, ktoré dnes ukazuje, že má jasnú predstavu o svojej budúcnosti a odhodlanie uskutočniť potrebné reformy. Sme preto pripravení naďalej podporovať jeho európske ambície,“ zdôraznil slovenský minister.
Moldavsko podľa MZVEZ SR ocenilo intenzívny rozvoj bilaterálnych vzťahov. „Slovensko dlhodobo zaraďuje Moldavsko medzi prioritné krajiny svojej rozvojovej spolupráce pod značkou SlovakAid. Realizované projekty prispievajú k posilňovaniu inštitucionálnych kapacít, rozvoju verejnej správy a podpore európskej integrácie krajiny,“ uviedol rezort s tým, že Blanár tiež pripomenul úspešný twinningový projekt realizovaný v spolupráci s tamojším parlamentom, na ktorý by mali nadviazať ďalšie spoločné iniciatívy.
S moldavskou prezidentkou Maiou Sanduovou minister Blanár hovoril o ďalšom rozvoji politických a hospodárskych vzťahov. Ocenil historicky prvú oficiálnu návštevu prezidentky na Slovensku, ktorá sa uskutočnila v marci tohto roka a „potvrdila rastúcu dynamiku vzájomného partnerstva“.
Významnou témou rokovaní bola aj hospodárska spolupráca. Obe strany sa podľa slovenského rezortu diplomacie zhodli, že existuje priestor na ďalšie rozširovanie ekonomických kontaktov a investičných aktivít.
„Naše hospodárske vzťahy sa rozvíjajú veľmi dynamicky. Obchod medzi Slovenskom a Moldavskom sa za ostatných päť rokov viac ako strojnásobil. V roku 2025 dosiahol hodnotu vyše 223 miliónov eur a potenciál zďaleka nie je vyčerpaný. Potvrdilo to aj úspešné slovensko-moldavské biznis fórum počas marcovej návštevy prezidentky Sanduovej v Bratislave,“ konštatoval Blanár.
Ocenil zároveň pokrok v príprave Dohody o sociálnom zabezpečení medzi SR a Moldavskom, ktorá sa nachádza vo finálnom štádiu ratifikačného procesu na oboch stranách.
Blanár sa v závere pracovného programu v Kišiňove stretol so štátnou tajomníčkou ministerstva zahraničných vecí Carolinou Perebinosovou, predsedom parlamentného výboru pre európsku integráciu Marcelom Spatarim a predsedom skupiny priateľstva Moldavsko - Slovensko Igorom Chiriacom.
Blanár sa po návšteve Moldavska presunie na Ukrajinu, kde navštívi zdravotnícke zariadenie vo Vinnyckej oblasti a spolu s tamojším ministrom zahraničných vecí Andrijom Sybihom oficiálne odovzdá slovenskú humanitárnu pomoc pre dve medicínske pracoviská. Šéfovia diplomacií zároveň v meste Vinnycia absolvujú bilaterálne rokovanie.