Blanár: Slovensko na september pripravuje stretnutie krajín Central 5

Bratislava 27. mája (TASR) - Slovensko chce v septembri zorganizovať stretnutie krajín neformálnej regionálnej skupiny Central 5 (C5). Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár (Smer-SD) to uviedol po rokovaní s podpredsedníčkou vlády a ministerkou zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovinskej republiky Tanjou Fajonovou.



„Chceme v tom neformálnom formáte ostať, a preto Slovenská republika prijala po Slovinsku možnosť zorganizovať tento samit C5 a spoločne sme sa dohodli, že by to mohlo byť, ale musíme ešte vyladiť termíny, pretože v Slovinsku na začiatku septembra majú významné podujatia a budú naozaj veľmi vyťažení,“ ozrejmil minister.







Na spoločnom rokovaní diskutovali o bilaterálnych vzťahoch Slovenska a Slovinska, ale aj o spoločnom pôsobení krajín v multilaterálnych vzťahoch. Potvrdil záujem oboch krajín o ďalšiu vzájomnú spoluprácu. Potenciál na jej zlepšenie ministri vidia napríklad v oblasti automobilového priemyslu, umelej inteligencie, strojárstva, ale aj v obrannom priemysle. „Slovinsko pripravuje výstavbu jadrového bloku a ja som ponúkol našu expertízu predovšetkým zo strany dozoru nad jadrovou energiou, kde sme naozaj veľmi silní a dobrí, ale zároveň aj z hľadiska likvidácie jadrového paliva,“ doplnil Blanár. S Fajonovou takisto hovorili o podpore užšej spolupráce Matice slovenskej a slovinskej.



Minister ocenil, že Fajonová sa v rámci výročnej porady slovenských veľvyslancov podelila o skúsenosti Slovinska s funkciou nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN. Rovnako, že krajina podporuje Slovensko v kandidatúre na tento post na obdobie 2028 a 2029. „Slovinsko podporuje Slovensko na tejto ceste kandidatúry a budeme vám aj naďalej zdieľať naše skúsenosti,“ poznamenala ministerka. Dodala, že spoločne hovorili aj o otázkach migrácie, cestovného ruchu či o aktuálnej bezpečnostnej situácii vo svete. Obaja ministri apelovali na mierové riešenia.