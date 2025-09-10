< sekcia Slovensko
Blanár: Slovensko odsudzuje izraelsky útok na Hamas v Katare
Izrael pri svojich útokoch na Dauhu cielil predovšetkým na hlavného vyjednávača militantného hnutia Hamas Chalíla Hajju.
Autor TASR
Bratislava 10. septembra (TASR) - Slovensko odsudzuje útok izraelskej armády v katarskej Dauhe proti vedeniu palestínskeho radikálneho hnutia Hamas. Považuje to za porušenie medzinárodného práva aj zvyklostí, ktoré sú bežne dodržiavané počas mierových vyjednávaní v tretích krajinách. Uviedol to minister zahraničných vecí SR Juraj Blanár (Smer-SD).
„Voláme k prepusteniu všetkých rukojemníkov čím skôr. Tento akt, ktorý sa udial, si myslíme, že skôr ohrozuje životy všetkých izraelských rukojemníkov, ktorých má v súčasnosti Hamas v držaní,“ skonštatoval Blanár. Zdôraznil, že SR podporuje mierové rokovania. Nemôžu však podľa neho ísť v rozpore s medzinárodným a humanitárnym právom.
Izrael pri svojich útokoch na Dauhu cielil predovšetkým na hlavného vyjednávača militantného hnutia Hamas Chalíla Hajju. Hamas vyhlásil, že pri izraelských útokoch v Dauhe bolo zabitých šesť ľudí, ale žiaden z jeho vyjednávačov. Pri útoku zahynul syn hlavného vyjednávača Hamasu, vedúci jeho kancelárie a traja telesní strážcovia, ako aj jeden príslušník katarských bezpečnostných síl. Palestínske hnutie deklarovalo, že „nepriateľovi sa nepodarilo zavraždiť členov rokovacej delegácie“.
