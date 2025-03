Blanár: Slovensko podporuje dodržiavanie medzinárodného práva

Haag 28. marca (TASR) - Návštevu viacerých medzinárodných organizácií sídliacich v holandskom Haagu, ktoré sú zamerané na dodržiavanie medzinárodného práva, absolvoval vo štvrtok počas druhého dňa pracovnej návštevy v Holandsku minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD). Stretol sa postupne s predstaviteľmi Medzinárodného trestného súdu, Organizácie pre zákaz chemických zbraní a Agentúry Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol), informuje osobitný spravodajca TASR.



Slovenská republika je podľa Blanára výrazným advokátom dodržiavania medzinárodného práva, s čím tým súvisí aj záujem o činnosť týchto inštitúcií. "Dnes čelíme naozaj obrovskej erózii medzinárodného práva, nedodržiavaniu medzinárodného práva a pre Slovenskú republiku, krajinu stredne veľkú alebo malú, to je v prenesenom význame slova najsilnejšia zbraň na ochranu jej suverenity. Preto návšteva týchto organizácií," vysvetlil.



S predstaviteľmi Medzinárodného trestného súdu hovoril podľa vlastných slov o práci a najväčších výzvach inštitúcie. Stretol sa s predsedníčkou súdu Tomoko Akaneovou, prokurátorom Karimom Khanom a tajomníkom Osvaldom Zavalom Gilerom. "Najzávažnejšie porušenia medzinárodného práva vrátane vojnových zločinov, zločinov proti ľudskosti a genocídy musia byť riadne vyšetrené a stíhané. Vyvodenie zodpovednosti za zločiny podľa medzinárodného práva je jedným z predpokladov trvalého a udržateľného mierového riešenia konfliktov," vyhlásil Blanár.



V Organizácii pre zákaz chemických zbraní (OPCW) potvrdil minister pozíciu Slovenska ohľadne absolútneho zákazu chemických zbraní. S generálnym riaditeľom Fernandom Ariasom diskutoval aj o spolupráci SR s touto inštitúciou. "Slovensko je veľmi dobre zapísané, na mnohých projektoch spolupracujeme a ponúkame im aj rôzne asistencie pri rôznych misiách, ktoré organizujú," priblížil. Vyzdvihol významné slovenské výcvikové centrum radiačnej, chemickej a biologickej ochrany v Zemianskych Kostoľanoch, kde absolvuje tréningy aj personál tejto medzinárodnej organizácie.



Za pozitívne označil Blanár informácie zo stretnutia v Europole, kde rokoval s jeho výkonnou riaditeľkou Catherine De Bolleovou. Európska agentúra je podľa jeho slov pripravená na aktuálne výzvy digitálnej doby, ktorá ovplyvňuje aj podobu kriminality. Na jej činnosti pritom participuje aj SR prostredníctvom svojich expertov. Podľa ministra riešia mnohé praktické veci, ktoré sú dôležité aj pre Slovensko.



"Som rád, že v tejto oblasti prebieha konkrétna a dôležitá spolupráca Europolu a Slovenska, keďže i my v poslednom období čelíme rôznym útokom na verejné inštitúcie a školy v podobe bombových hrozieb," konštatoval minister s tým, že vzájomná spolupráca je ešte omnoho širšia.



Na Veľvyslanectve SR v Haagu odovzdal vo štvrtok Blanár aj rezortné vyznamenanie, čestnú medailu za zásluhy o slovenskú diplomaciu dlhoročnému sudcovi Medzinárodného súdneho dvora Petrovi Tomkovi. "Pán doktor Tomka je jeden z tých príkladov, kde Slovenská republika má prestížne zastúpenie v takej oblasti, ktorá je pre SR veľmi dôležitá, a to je medzinárodné právo. Byť trikrát zvolený vo veľmi komplikovaných voľbách za člena Medzinárodného súdneho dvora je niečo naozaj výnimočné," zhodnotil minister.



Tomka je sudcom Medzinárodného súdneho dvora od roku 2003, pričom je aktuálne jeho najdlhšie slúžiacim sudcom. V rokoch 2009 až 2012 zastával post podpredsedu a následne v rokoch 2012 až 2015 predsedu tohto súdu. V minulosti ako zástupca SR zohral kľúčovú úlohu v konaní pred Medzinárodným súdnym dvorom v spore medzi Slovenskom a Maďarskom o sústave vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros.

















(osobitný spravodajca TASR Vladimír Jombík)