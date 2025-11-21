< sekcia Slovensko
Blanár: Slovensko posilňuje prítomnosť v indopacifickom regióne
V rámci pracovnej cesty v Bruseli sa slovenský minister zúčastnil aj na zasadnutí Rady EÚ pre zahraničné veci a absolvoval sériu bilaterálnych rokovaní.
Autor TASR
Bratislava/Brusel 21. novembra (TASR) - Jednou z hlavných zahraničnopolitických priorít slovenskej vlády je posilnenie diplomatických a ekonomických aktivít v indopacifickom priestore a zároveň budovanie strategických partnerstiev s krajinami tohto regiónu. Vyhlásil to v piatok šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár, ktorý Slovensko zastupoval na štvrtom ministerskom fóre Európska únia – Indopacifik. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.
Cieľom podujatia bolo prehĺbiť strategickú spoluprácu medzi EÚ a krajinami indopacifického regiónu v oblastiach bezpečnosti, obchodu, digitálnej transformácie a klimatickej politiky. Blanár vystúpil v diskusii za okrúhlym stolom na tému „Spoločná prosperita, ekonomická istota a digitálna konektivita“, kde zdôraznil podporu SR pre strategickú angažovanosť Únie v tomto regióne.
„Slovensko plne podporuje prehlbovanie praktickej spolupráce medzi Európou a Indopacifikom. Strategické angažovanie EÚ v tomto priestore prispieva k posilneniu globálnej stability, bezpečnosti a prosperity. Zároveň sú naše regióny prepojené viac ako kedykoľvek predtým – ekonomicky, strategicky aj digitálne,” vyhlásil minister. Zdôraznil tiež význam nástrojov spolupráce, ako je iniciatíva Global Gateway, ktorá podporuje budovanie kvalitných prepojení medzi krajinami Indopacifiku a euroblokom.
MZVEZ SR pripomína, že posilňovanie diplomatických a ekonomických aktivít v spomínanom regióne patrí medzi priority definované v Programovom vyhlásení vlády SR. Ministerstvo v tejto súvislosti pripravilo novú Strategickú koncepciu angažovanosti SR v indopacifickom regióne. Jej cieľom je rozvíjať bilaterálne a multilaterálne vzťahy, podporovať obchodné a investičné príležitosti a posilňovať spoluprácu v oblasti vedy, výskumu, technológií, kultúry či vzdelávania. Dokument má byť partnerom predstavený ešte v decembri.
„Aktuálne prebieha zriaďovanie nových zastupiteľských úradov na Filipínach, v Malajzii a zároveň znovu otvárame veľvyslanectvo v Austrálii. Naša nová strategická koncepcia súčasne odráža komplexný prístup k tejto oblasti a súčasne nadväzuje na Stratégiu EÚ pre spoluprácu v indopacifickom regióne,“ uviedol Blanár s odkazom na rastúcu diplomatickú prítomnosť Slovenska v regióne.
Minister upozornil, že oblasť reprezentuje 60 percent svetovej populácie a je domovom najrýchlejšie rastúcich ekonomík sveta a kľúčových námorných obchodných trás. „Viacero krajín regiónu patrí medzi významných investorov na Slovensku, čo potvrdzuje hĺbku našich existujúcich väzieb a potenciál ďalšieho partnerstva,“ zdôraznil Blanár. Priestor pre spoluprácu sa podľa jeho slov ponúka najmä v oblastiach obranného priemyslu, digitálnej transformácie, umelej inteligencie či diverzifikácii energetických zdrojov.
