< sekcia Slovensko
Blanár: Slovensko prejavuje solidaritu s Palestínou konkrétnymi krokmi
Slovensko preto podporuje všetky mierové iniciatívy.
Autor TASR
Bratislava 29. novembra (TASR) - Slovensko potvrdzuje podporu legitímnym snahám palestínskeho ľudu o dôstojnosť, slobodu, prosperitu a sebaurčenie. Skonštatoval to šéf rezortu diplomacie Juraj Blanár (Smer-SD) pri príležitosti Medzinárodného dňa solidarity s palestínskym ľudom. Cestou k trvalému mieru medzi Izraelom a Palestínou zostáva podľa neho riešenie založené na princípe dvoch štátov. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.
„Stojíme pri všetkých riešeniach, ktorých cieľom je budúcnosť formovaná nie konfliktom a vysídľovaním, ale mierom a dôstojnosťou. V období, kedy vojenské konflikty naplno prejavujú svoje humanitárne dôsledky, je potrebné prejaviť solidaritu nielen slovami, ale aj konkrétnym úsilím o ochranu civilného obyvateľstva,“ zdôraznil Blanár s tým, že Slovensko pokračuje v aktívnej podpore mieru a zabezpečovaní humanitárnych zásielok, pričom významnú časť pomoci tvoria medicínske evakuácie.
Minister zároveň poukázal na to, že tohtoročná pripomienka prichádza viac ako rok po dosiahnutí prímeria v Pásme Gazy, pričom civilné obyvateľstvo však naďalej čelí násiliu, rozsiahlemu vysídľovaniu a ničeniu základnej infraštruktúry. Prímerie však podľa neho neznamená koniec „utrpenia“. Medzinárodné spoločenstvo musí preto podľa ministra naďalej robiť všetko pre to, aby sa pomoc dostala k ľuďom, ktorí ju najviac potrebujú.
Pripomenul, že cesta k spravodlivému a trvalému mieru si vyžaduje rešpektovanie medzinárodného práva, odmietanie násilia páchaného na civilnom obyvateľstve a riešenie základných príčin konfliktu, ako tiež vytvorenie dôveryhodného politického horizontu. Slovensko preto podporuje všetky mierové iniciatívy. Cieľom podľa neho zostáva, aby Izrael a Palestína žili vedľa seba ako dva demokratické štáty v bezpečných a medzinárodne uznávaných hraniciach, s rovnakými právami, bezpečnosťou a dôstojnosťou pre všetkých. Takéto riešenie musí vzísť z priameho dialógu a byť v súlade s medzinárodným právom a príslušnými rezolúciami OSN.
Medzinárodný deň solidarity s palestínskym ľudom vyhlásilo Valné zhromaždenie OSN v roku 1977 ako pripomienku prijatia rezolúcie o rozdelení Palestíny z roku 1947. Jeho cieľom je každoročne upriamiť pozornosť medzinárodného spoločenstva na práva palestínskeho ľudu a podporiť úsilie o spravodlivý a trvalý mier na Blízkom východe.
„Stojíme pri všetkých riešeniach, ktorých cieľom je budúcnosť formovaná nie konfliktom a vysídľovaním, ale mierom a dôstojnosťou. V období, kedy vojenské konflikty naplno prejavujú svoje humanitárne dôsledky, je potrebné prejaviť solidaritu nielen slovami, ale aj konkrétnym úsilím o ochranu civilného obyvateľstva,“ zdôraznil Blanár s tým, že Slovensko pokračuje v aktívnej podpore mieru a zabezpečovaní humanitárnych zásielok, pričom významnú časť pomoci tvoria medicínske evakuácie.
Minister zároveň poukázal na to, že tohtoročná pripomienka prichádza viac ako rok po dosiahnutí prímeria v Pásme Gazy, pričom civilné obyvateľstvo však naďalej čelí násiliu, rozsiahlemu vysídľovaniu a ničeniu základnej infraštruktúry. Prímerie však podľa neho neznamená koniec „utrpenia“. Medzinárodné spoločenstvo musí preto podľa ministra naďalej robiť všetko pre to, aby sa pomoc dostala k ľuďom, ktorí ju najviac potrebujú.
Pripomenul, že cesta k spravodlivému a trvalému mieru si vyžaduje rešpektovanie medzinárodného práva, odmietanie násilia páchaného na civilnom obyvateľstve a riešenie základných príčin konfliktu, ako tiež vytvorenie dôveryhodného politického horizontu. Slovensko preto podporuje všetky mierové iniciatívy. Cieľom podľa neho zostáva, aby Izrael a Palestína žili vedľa seba ako dva demokratické štáty v bezpečných a medzinárodne uznávaných hraniciach, s rovnakými právami, bezpečnosťou a dôstojnosťou pre všetkých. Takéto riešenie musí vzísť z priameho dialógu a byť v súlade s medzinárodným právom a príslušnými rezolúciami OSN.
Medzinárodný deň solidarity s palestínskym ľudom vyhlásilo Valné zhromaždenie OSN v roku 1977 ako pripomienku prijatia rezolúcie o rozdelení Palestíny z roku 1947. Jeho cieľom je každoročne upriamiť pozornosť medzinárodného spoločenstva na práva palestínskeho ľudu a podporiť úsilie o spravodlivý a trvalý mier na Blízkom východe.