Blanár: Slovensko víta mierové úsilie USA a verí v posun v rokovaniach
Ako doplnil, výsledok mierového úsilia podľa jeho slov ovplyvní predovšetkým stabilitu a bezpečnosť v Európe.
Autor TASR
Bratislava 15. augusta (TASR) - Slovenská republika víta zintenzívnenie mierového úsilia administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa vo vojne na Ukrajine a verí, že piatkové rokovania prispejú k ukončeniu takmer tri a pol roka trvajúceho konfliktu. Uviedol to šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár pred stretnutím prezidentov USA a Ruska na Aljaške. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.
Slovenská diplomacia je podľa ministra v kontakte s partnermi zo Spojených štátov na rôznych úrovniach i multilaterálnych fórach a aktívne sa zapojila do diskusie v rámci mimoriadneho zasadnutia Rady Európskej únie pre zahraničné veci. Táto schôdzka členských štátov predchádzala videokonferencii niektorých európskych lídrov s Trumpom, pričom Slovensko podporilo aj spoločné vyhlásenie 26 štátov EÚ o situácii na Ukrajine, ozrejmil Blanár.
Podľa vyhlásenia Slovensko v príprave summitu tlmočilo apel všetkým zainteresovaným stranám, aby konštruktívne prispeli k príprave a priebehu rokovaní a trpezlivo hľadali spoločné východiská pre trvalý mier na Ukrajine. „Vláda SR od svojho nástupu zdôrazňuje, že tento konflikt nemá vojenské riešenie a potvrdzuje sa naša dlhodobá pozícia, že je možné ho ukončiť len diplomatickými rokovaniami a tak zastaviť nezmyselné krviprelievanie, ľudské utrpenie a ničenie krajiny,“ poznamenal šéf slovenskej diplomacie.
Ako doplnil, výsledok mierového úsilia podľa jeho slov ovplyvní predovšetkým stabilitu a bezpečnosť v Európe. Preto apeluje na EÚ, aby zohrávala aktívnejšiu úlohu pri podpore mierových iniciatív Spojených štátov.
Pre Slovenskú republiku je pri hľadaní mierového riešenia urovnania konfliktu principiálnou otázkou potreba obnovenia rešpektovania medzinárodného práva, osobitne kľúčových princípov Charty OSN a Helsinského záverečného aktu, zdôraznil Blanár. „Verím, že výsledok dnešného summitu na Aljaške nás posunie bližšie k nastoleniu mieru, budovaniu vzájomnej dôvery a zastaví eróziu kľúčových princípov medzinárodného práva,“ dodal.
