Blanár: Slovensko víta oznámenie o mieri medzi Kambodžou a Thajskom
Autor TASR
Bratislava 26. októbra (TASR) - Slovensko víta oznámenie o historickej mierovej dohode z Kuala Lumpur medzi Thajským kráľovstvom a Kambodžským kráľovstvom. Oceňuje úsilie predstaviteľov Thajska, Kambodže, ale taktiež Malajzie a Spojených štátov amerických, ktoré bolo vynaložené na vyriešenie dlhoročného hraničného sporu medzi týmito dvoma krajinami a považuje tento krok za významný príspevok k stabilite a mieru v regióne juhovýchodnej Ázie. Vyhlásil to minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár (Smer-SD).
„V tejto súvislosti Slovenská republika vyjadruje presvedčenie, že tento veľmi významný okamih kladie pevné základy pre budúci dialóg a spoluprácu medzi thajským a kambodžským národom a otvára cestu k trvalému a spravodlivému mierovému riešeniu, ktoré bude zodpovedať očakávaniam a záujmom obidvoch krajín,“ dodal minister. SR podľa neho zároveň zostáva plne odhodlaná podporovať iniciatívy, ktoré prispievajú k mieru, stabilite a prosperite v regióne i na celosvetovej úrovni.
Kambodžský premiér Hun Manet a thajský premiér Anutin Čánvirakul v malajzijskom Kuala Lumpur v nedeľu podpísali dohodu o prímerí, ktorá má oficiálne ukončiť všetky nepriateľské akcie medzi ich krajinami a vyzýva na rozvíjanie dobrých a priateľských susedských vzťahov. Na podpise sa zúčastnil aj predseda malajzijskej vlády Anwar Ibrahim a americký prezident Donald Trump, ktorý zároveň avizoval uzavretie obchodného paktu s Kambodžou a dohody o kritických surovinách s Thajskom.
