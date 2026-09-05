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Sobota 5. september 2026
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Blanár: Slovensko vyjadrilo protest voči útokom pri diplomatickej pôde

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Na snímke minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD). Foto: TASR - Martin Baumann

Blanár podľa neho apeluje na obe strany vojny ,aby sa vyvarovali ďalšej eskalácii „a tým podkopávaniu akejkoľvek snahy k mierovému riešeniu“.

Autor TASR
Bratislava 5. septembra (TASR) - Slovensko vyjadrilo protest voči útokom smerujúcim do blízkosti diplomatickej pôdy alebo civilnej infraštruktúry a vyzvalo Ruskú federáciu, aby sa zdržala krokov, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť civilistov. Vyhlásil to minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD). Ministerstvo si v súvislosti s piatkovým (4. 9.) útokom Ruska na Ukrajine v blízkosti budovy slovenskej diplomacie predvolalo ruského veľvyslanca. TASR o tom informoval komunikačný odbor ministerstva.

Ministerstvo odsúdilo ruský útok prúdovým dronom na budovu ukrajinskej bezpečnostnej služby nachádzajúcej sa neďaleko konzulárneho úseku Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Kyjeve. Slovenská diplomacia využíva tieto priestory z bezpečnostných dôvodov v obmedzenej miere, a preto sa v nich nikto nenachádzal,“ poukázal rezort diplomacie.

Blanár podľa neho apeluje na obe strany vojny ,aby sa vyvarovali ďalšej eskalácii „a tým podkopávaniu akejkoľvek snahy k mierovému riešeniu“.

Blanár odsúdil ruský útok prúdovým dronom na budovu Ukrajinskej bezpečnostnej služby SBU na Volodymyrskej ulici v Kyjeve, ktorá sa nachádza neďaleko konzulárneho úseku slovenského veľvyslanectva, už v piatok. V súvislosti s útokom uviedol, že dal pokyn na predvolanie ruského veľvyslanca v Bratislave.
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