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Blanár: So Slovinskom nás spájajú záujmy aj konkrétna spolupráca
Ministri na stretnutí diskutovali aj o ďalších aktuálnych medzinárodných otázkach vrátane situácie na Blízkom východe.
Autor TASR
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Manila 14. novembra (TASR) - Rozvoj hospodárskych vzťahov, regionálna spolupráca či pôsobenie slovinských vojakov na Slovensku boli hlavnými témami rokovania ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraja Blanára so šéfom slovinskej diplomacie Tonem Kajzerom. Ministri sa stretli pred začiatkom 49. summitu Združenia národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN) v Manile, kde v sobotu Slovensko, Slovinsko a Cyprus pristúpili k Zmluve o priateľstve a spolupráci v juhovýchodnej Ázii (TAC). TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.
„Slovensko a Slovinsko spájajú blízke vzťahy a podobné postoje k viacerým európskym aj medzinárodným otázkam. Na tejto spolupráci chceme ďalej stavať a rozvíjať ju v oblastiach, ktoré sú dôležité pre naše štáty a občanov. Máme spoločný záujem na posilňovaní energetickej bezpečnosti, rozvoji hospodárskych vzťahov aj na presadzovaní našich záujmov v Európskej únii,“ uviedol Blanár.
Šéfovia diplomacií sa venovali regionálnej spolupráci vrátane aktuálneho slovenského predsedníctva vo Vyšehradskej skupine (V4) a spolupráci oboch štátov v Stredoeurópskej päťke (C5). Hovorili tiež o slovenskom predsedníctve v Iniciatíve Trojmoria, ktoré vyvrcholí v apríli 2027 jej 12. summitom a 9. podnikateľským fórom v Bratislave.
Ministri podľa MZVEZ SR potvrdili blízke postoje aj vo viacerých európskych otázkach. Slovensko a Slovinsko v rámci Skupiny priateľov kohézie presadzujú dostatočné financovanie kohéznej a spoločnej poľnohospodárskej politiky, priblížil rezort.
Dôležitou súčasťou vzájomných vzťahov je tiež hospodárska spolupráca. Obchodná výmena dosahuje približne 1,2 miliardy eur ročne, pričom Slovensko dlhodobo vykazuje prebytok v obchodnej bilancii, ktorý vlani predstavoval 306 miliónov eur. Kľúčový význam má pre SR aj slovinský prístav Koper, cez ktorý prechádza významná časť slovenskej kontajnerovej prepravy.
V oblasti obrany Blanár ocenil slovinský príspevok k bezpečnosti Slovenska aj spoločné pôsobenie vojakov oboch štátov v zahraničí. „Veľmi si vážime, že Slovinsko prispieva 106 vojakmi do mnohonárodnej bojovej skupiny Severoatlantickej aliancie na Slovensku a že naši vojaci slúžia bok po boku aj v mierovej misii Organizácie Spojených národov na Cypre,“ doplnil slovenský minister.
Vzťahy oboch štátov má rovnako posilniť pripravované otvorenie honorárneho konzulátu Slovinska v Žiline. Šéf slovenskej diplomacie vyzdvihol tiež spoluprácu pri pomoci občanom v krízových situáciách a pripomenul vzájomnú marcovú pomoc pri evakuáciách z Blízkeho východu a oblasti Perzského zálivu.
Ministri na stretnutí diskutovali aj o ďalších aktuálnych medzinárodných otázkach vrátane situácie na Blízkom východe. Šéf diplomacie SR zároveň Kajzera informoval o výsledkoch svojich nedávnych pracovných rokovaní v Rusku a Číne.
„Slovensko a Slovinsko spájajú blízke vzťahy a podobné postoje k viacerým európskym aj medzinárodným otázkam. Na tejto spolupráci chceme ďalej stavať a rozvíjať ju v oblastiach, ktoré sú dôležité pre naše štáty a občanov. Máme spoločný záujem na posilňovaní energetickej bezpečnosti, rozvoji hospodárskych vzťahov aj na presadzovaní našich záujmov v Európskej únii,“ uviedol Blanár.
Šéfovia diplomacií sa venovali regionálnej spolupráci vrátane aktuálneho slovenského predsedníctva vo Vyšehradskej skupine (V4) a spolupráci oboch štátov v Stredoeurópskej päťke (C5). Hovorili tiež o slovenskom predsedníctve v Iniciatíve Trojmoria, ktoré vyvrcholí v apríli 2027 jej 12. summitom a 9. podnikateľským fórom v Bratislave.
Ministri podľa MZVEZ SR potvrdili blízke postoje aj vo viacerých európskych otázkach. Slovensko a Slovinsko v rámci Skupiny priateľov kohézie presadzujú dostatočné financovanie kohéznej a spoločnej poľnohospodárskej politiky, priblížil rezort.
Dôležitou súčasťou vzájomných vzťahov je tiež hospodárska spolupráca. Obchodná výmena dosahuje približne 1,2 miliardy eur ročne, pričom Slovensko dlhodobo vykazuje prebytok v obchodnej bilancii, ktorý vlani predstavoval 306 miliónov eur. Kľúčový význam má pre SR aj slovinský prístav Koper, cez ktorý prechádza významná časť slovenskej kontajnerovej prepravy.
V oblasti obrany Blanár ocenil slovinský príspevok k bezpečnosti Slovenska aj spoločné pôsobenie vojakov oboch štátov v zahraničí. „Veľmi si vážime, že Slovinsko prispieva 106 vojakmi do mnohonárodnej bojovej skupiny Severoatlantickej aliancie na Slovensku a že naši vojaci slúžia bok po boku aj v mierovej misii Organizácie Spojených národov na Cypre,“ doplnil slovenský minister.
Vzťahy oboch štátov má rovnako posilniť pripravované otvorenie honorárneho konzulátu Slovinska v Žiline. Šéf slovenskej diplomacie vyzdvihol tiež spoluprácu pri pomoci občanom v krízových situáciách a pripomenul vzájomnú marcovú pomoc pri evakuáciách z Blízkeho východu a oblasti Perzského zálivu.
Ministri na stretnutí diskutovali aj o ďalších aktuálnych medzinárodných otázkach vrátane situácie na Blízkom východe. Šéf diplomacie SR zároveň Kajzera informoval o výsledkoch svojich nedávnych pracovných rokovaní v Rusku a Číne.