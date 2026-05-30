Blanár: SR a Srbsko majú vrúcny vzťah a mnohé spoločné témy
Spoločne tiež zastávajú názor, že spolupráca v rámci ambasád oboch krajín by mohla byť užšia.
Autor TASR
Bratislava 30. mája (TASR) - Vzťah Srbska a Slovenska je veľmi vrúcny, nemáme otvorené žiadne otázky, ktoré by sme riešili. Skôr sú to pozitívne otázky, ktoré nás spájajú a zároveň vytvárajú premostenie medzi našimi dvoma národmi. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár (Smer-SD) to vyhlásil na spoločnej tlačovej konferencii po sobotnom rokovaní s ministrom zahraničných vecí Srbska Markom Djuričom v Bratislave.
Ministri rokovali o kľúčových témach v bilaterálnych vzťahoch, ale aj v multilaterálnych vzťahoch na medzinárodnom poli. Blanár srbskej strane poďakoval za podporu Slovákov žijúcich v Srbsku. Vyzdvihol ekonomickú spoluprácu medzi krajinami. „Zatiaľ sme na úrovni 1,5 miliardy vzájomného obchodu a myslíme si, že máme väčší potenciál využiť túto spoluprácu,“ podotkol Blanár. S Djuričom sa podľa jeho slov zhodli na potrebe zorganizovať rokovanie spoločnej zmiešanej ekonomickej komisie čo najskôr.
Spoločne tiež zastávajú názor, že spolupráca v rámci ambasád oboch krajín by mohla byť užšia. „Tým, že by sme mohli spoločne zdieľať niekde v krajinách ambasády tak, že by sme si znížili náklady, ale zároveň by sme mohli byť v tých regiónoch prítomní,“ priblížil šéf slovenskej diplomacie.
Poďakoval tiež Srbsku za podporu Slovenska v kandidatúre na nestáleho člena Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov na roky 2028 - 2029. SR je podľa Blanára rovnako pripravená podporiť Srbsko pri jeho kandidatúrach. Deklaroval tiež podporu Srbsku v procese integrácie do EÚ. „Sme presvedčení, že obštrukcie, ktoré sú zo strany Európskej únie v prípade členstva a integračného procesu Srbska do Európskej únie, sú viac politického významu ako významu obsahového,“ podotkol Blanár. Slovensko je podľa neho proti akýmkoľvek skratkám v prípade ostatných krajín a zároveň odmieta používanie dvojakého metra.
Djurič poďakoval za podporu Slovenska v procese integrácie. „Slovensko patrí k najvýraznejším podporovateľom vstupu krajín západného Balkánu do Európskej únie a je to aj záujem našej krajiny. Podnikáme dôležité kroky v tomto smere. Rozprávali sme sa, ja som teda predstavil, akým spôsobom by bolo otvorenie regiónu prospešné pre všetky úrovne. Ako by sa týmto spôsobom posilnili jednak ekonomické vzťahy, jednak medzietnické vzťahy, pôsobilo by to stabilizačne,“ podotkol. Obaja zdôraznili význam dodržiavania medzinárodného práva. V tejto súvislosti srbský minister poďakoval Slovensku aj za podporu teritoriálnej integrity a suverenity Srbska.
Dodal, že Slovensko je pre Srbsko jedna z najpriateľskejších krajín, nielen v Európe, ale na celom svete. Priateľstvo je podľa jeho slov založené na rovnakých hodnotách i vzájomných vzťahoch národov. Djurič rovnako vyzdvihol ekonomickú spoluprácu krajín, ktorá je podľa neho prospešná pre obe krajiny.
Šéf slovenskej diplomacie zároveň srbského kolegu informoval o príprave SR na výstavu EXPO 2027 v Belehrade. „Máme už stratégiu, máme splnomocneného komisára, ktorý je zodpovedný za našu účasť a zároveň sme aj hovorili, že by sme možno mohli pri príležitosti EXPA a nášho stánku aj zviditeľniť jednu veľmi príjemnú vec, ktorá nás spája, a to spoločné úsilie zaregistrovať v zozname nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO kovačické naivné umenie,“ priblížil Blanár.
