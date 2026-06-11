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Blanár: SR a Tanzánia potvrdili záujem o pragmatické partnerstvo
Podľa slov slovenského ministra obe krajiny potvrdili záujem o ďalšie prehlbovanie bilaterálnych vzťahov a posilnenie hospodárskej spolupráce.
Autor TASR
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Dar es Salaam 11. júna (TASR) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár absolvoval vo štvrtok v Tanzánii bilaterálne rokovanie so svojím rezortným kolegom Mahmoudom Thabitom Kombom. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.
Podľa slov slovenského ministra obe krajiny potvrdili záujem o ďalšie prehlbovanie bilaterálnych vzťahov a posilnenie hospodárskej spolupráce.
Blanár zároveň informoval, že sa mu podarilo získať podporu Tanzánie pre kandidatúru SR na post nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN na roky 2028–29. Šéf slovenskej diplomacie dodal, že SR recipročne vyjadrila podporu Tanzánii na obdobie rokov 2029–30.
„Tanzánia patrí medzi perspektívne rastúce ekonomiky východnej Afriky a vidíme tu veľký priestor na rozvoj vzájomne prospešnej spolupráce. Naším cieľom je spoločne s politickými vzťahmi posilniť aj tie ekonomické do podoby konkrétnych obchodných projektov, investícií a partnerstiev, ktoré prinesú výsledky pre občanov i podnikateľov na oboch stranách,“ uviedol Blanár.
Ministri sa venovali možnostiam spolupráce v rôznych oblastiach vrátane digitálnej transformácie, kybernetickej bezpečnosti, vodného hospodárstva, poľnohospodárstva, potravinárskeho a obranného priemyslu, jadrovej energetiky, či rozvoja infraštruktúry a automobilového priemyslu. Tieto témy by chceli ďalej rozvíjať v rámci komisie pre ekonomickú spoluprácu, ktorú spoločne plánujú vytvoriť.
Tanzánska strana zároveň vyjadrila záujem najmä o slovenské skúsenosti v oblasti moderných technológií a priemyselnej výroby. V tejto súvislosti však Blanár upozornil, že rozvoj nových partnerstiev si vyžaduje čas a systematickú prácu na budovaní vzájomnej dôvery.
V rámci pracovného programu delegácie zo SR sa v hlavnom meste Dar es Salaam uskutočnilo aj Slovensko-tanzánske obchodné fórum a rokovanie s predstaviteľmi Organizácie OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO).
Blanárova návšteva Tanzánie je prvou na vládnej úrovni od vzniku Slovenskej republiky.
Podľa slov slovenského ministra obe krajiny potvrdili záujem o ďalšie prehlbovanie bilaterálnych vzťahov a posilnenie hospodárskej spolupráce.
Blanár zároveň informoval, že sa mu podarilo získať podporu Tanzánie pre kandidatúru SR na post nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN na roky 2028–29. Šéf slovenskej diplomacie dodal, že SR recipročne vyjadrila podporu Tanzánii na obdobie rokov 2029–30.
„Tanzánia patrí medzi perspektívne rastúce ekonomiky východnej Afriky a vidíme tu veľký priestor na rozvoj vzájomne prospešnej spolupráce. Naším cieľom je spoločne s politickými vzťahmi posilniť aj tie ekonomické do podoby konkrétnych obchodných projektov, investícií a partnerstiev, ktoré prinesú výsledky pre občanov i podnikateľov na oboch stranách,“ uviedol Blanár.
Ministri sa venovali možnostiam spolupráce v rôznych oblastiach vrátane digitálnej transformácie, kybernetickej bezpečnosti, vodného hospodárstva, poľnohospodárstva, potravinárskeho a obranného priemyslu, jadrovej energetiky, či rozvoja infraštruktúry a automobilového priemyslu. Tieto témy by chceli ďalej rozvíjať v rámci komisie pre ekonomickú spoluprácu, ktorú spoločne plánujú vytvoriť.
Tanzánska strana zároveň vyjadrila záujem najmä o slovenské skúsenosti v oblasti moderných technológií a priemyselnej výroby. V tejto súvislosti však Blanár upozornil, že rozvoj nových partnerstiev si vyžaduje čas a systematickú prácu na budovaní vzájomnej dôvery.
V rámci pracovného programu delegácie zo SR sa v hlavnom meste Dar es Salaam uskutočnilo aj Slovensko-tanzánske obchodné fórum a rokovanie s predstaviteľmi Organizácie OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO).
Blanárova návšteva Tanzánie je prvou na vládnej úrovni od vzniku Slovenskej republiky.