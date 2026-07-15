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Blanár: SR chce nadviazať diplomatické vzťahy s Tongským kráľovstvom
Tongský premiér podľa Blanára zároveň prisľúbil podporu Slovenska pri kandidatúre na nestále členstvo v Bezpečnostnej rade OSN.
Autor TASR
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New York 15. júla (TASR) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár v stredu v New Yorku rokoval s predsedom vlády Tongského kráľovstva Farafehim Fakafanuom o nadviazaní diplomatických vzťahov, spolupráci v rámci Organizácie Spojených národov (OSN) a podpore kandidatúry SR na nestále členstvo v Bezpečnostnej rade OSN na roky 2028 - 2029. Stretnutie sa uskutočnilo v reprezentačných priestoroch Stálej misie SR pri OSN, kde Blanár ocenil jej zamestnancov.
„Snažíme sa komunikovať so všetkými členskými krajinami v rámci OSN, pretože každá krajina, aj tá najmenšia, má svoj rovnocenný hlas. A v tom je práve OSN unikátna,“ uviedol šéf slovenskej diplomacie.
Počas rokovania partneri potvrdili záujem nadviazať diplomatické vzťahy medzi SR a Tongským kráľovstvom. Oficiálne dokumenty by mohli byť podpísané v septembri počas 81. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN.
Venovali sa tiež možnostiam praktickej spolupráce v oblastiach, v ktorých má Slovensko dlhodobé skúsenosti. Ostrovný štát prejavil záujem najmä o slovenskú expertízu pri ochrane vodných zdrojov a systémov včasného varovania pred prírodnými katastrofami.
Tongský premiér podľa Blanára zároveň prisľúbil podporu Slovenska pri kandidatúre na nestále členstvo v Bezpečnostnej rade OSN.
Stretnutie sa uskutočnilo v reprezentačných priestoroch Stálej misie Slovenskej republiky pri OSN, ktoré nesú meno slovenského diplomata Jána Papánka – jedného zo 14 spoluautorov Charty OSN. Minister pripomenul jeho významný prínos k vzniku povojnového multilaterálneho systému a nadviazal tak na historickú tradíciu aktívneho pôsobenia Sloveniek a Slovákov v OSN.
Blanár zároveň vyzdvihol zamestnancov Stálej misie SR pri OSN a ocenil ich profesionálnu prácu pri presadzovaní zahraničnopolitických záujmov Slovenska, organizácii sprievodných podujatí a príprave kandidatúry SR na nestále členstvo v BR OSN.
Šéf slovenskej diplomacie počas tohtotýždňovej pracovnej cesty v New Yorku predstavil kandidatúru SR na nestále členstvo v Bezpečnostnej rade OSN na roky 2028 - 2029, absolvoval bilaterálne rokovania s partnermi a predstaviteľmi organizácie, ako aj prezentoval priority SR v oblasti udržateľného rozvoja.
(osobitná spravodajkyňa TASR Diana Semanová)
„Snažíme sa komunikovať so všetkými členskými krajinami v rámci OSN, pretože každá krajina, aj tá najmenšia, má svoj rovnocenný hlas. A v tom je práve OSN unikátna,“ uviedol šéf slovenskej diplomacie.
Počas rokovania partneri potvrdili záujem nadviazať diplomatické vzťahy medzi SR a Tongským kráľovstvom. Oficiálne dokumenty by mohli byť podpísané v septembri počas 81. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN.
Venovali sa tiež možnostiam praktickej spolupráce v oblastiach, v ktorých má Slovensko dlhodobé skúsenosti. Ostrovný štát prejavil záujem najmä o slovenskú expertízu pri ochrane vodných zdrojov a systémov včasného varovania pred prírodnými katastrofami.
Tongský premiér podľa Blanára zároveň prisľúbil podporu Slovenska pri kandidatúre na nestále členstvo v Bezpečnostnej rade OSN.
Stretnutie sa uskutočnilo v reprezentačných priestoroch Stálej misie Slovenskej republiky pri OSN, ktoré nesú meno slovenského diplomata Jána Papánka – jedného zo 14 spoluautorov Charty OSN. Minister pripomenul jeho významný prínos k vzniku povojnového multilaterálneho systému a nadviazal tak na historickú tradíciu aktívneho pôsobenia Sloveniek a Slovákov v OSN.
Blanár zároveň vyzdvihol zamestnancov Stálej misie SR pri OSN a ocenil ich profesionálnu prácu pri presadzovaní zahraničnopolitických záujmov Slovenska, organizácii sprievodných podujatí a príprave kandidatúry SR na nestále členstvo v BR OSN.
Šéf slovenskej diplomacie počas tohtotýždňovej pracovnej cesty v New Yorku predstavil kandidatúru SR na nestále členstvo v Bezpečnostnej rade OSN na roky 2028 - 2029, absolvoval bilaterálne rokovania s partnermi a predstaviteľmi organizácie, ako aj prezentoval priority SR v oblasti udržateľného rozvoja.
(osobitná spravodajkyňa TASR Diana Semanová)