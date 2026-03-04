< sekcia Slovensko
Blanár: SR chce rozvíjať strategické partnerstvo s Talianskom
Tieto vzťahy majú byť postavené na silnej ekonomickej spolupráci, intenzívnom politickom dialógu a spoločnom prístupe k aktuálnym globálnym výzvam.
Autor TASR
Rím 4. marca (TASR) - Šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár a taliansky minister zahraničných vecí Antonio Tajani sa v utorok počas bilaterálneho rokovania v Ríme zhodli na potrebe ďalšieho rozvoja strategických vzťahov medzi oboma krajinami. Tieto vzťahy majú byť postavené na silnej ekonomickej spolupráci, intenzívnom politickom dialógu a spoločnom prístupe k aktuálnym globálnym výzvam. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.
V súvislosti s aktuálnou situáciou na Blízkom východe vyzdvihol Blanár predovšetkým diskusiu o možných bezpečnostných a energetických dôsledkoch pre Európu. S talianskym ministrom podľa jeho slov „zdôraznili najmä potrebu rešpektovania medzinárodného práva a predchádzania ďalšej eskalácii napätia v tomto regióne“.
Vývoj okolo Iránu, Spojených štátov a Izraela má podľa Blanára bezpečnostný aj energetický rozmer, ktorý môže ovplyvniť stabilitu európskeho priestoru. „Preto je mimoriadne dôležité hľadať riešenia, ktoré zabránia ďalšej eskalácii,“ uviedol slovenský minister s tým, že situácia zatiaľ nenaznačuje upokojenie, ale skôr eskaláciu. Slovensko aj Taliansko preto momentálne realizujú nevyhnutné repatriácie svojich občanov z Blízkeho východu.
Obmedzenia strategických obchodných a energetických trás v regióne majú podľa slov oboch ministrov negatívny dopad v medzinárodnom meradle. „Otvorili sme preto otázky diverzifikácie energetických zdrojov a v tejto súvislosti som talianskeho ministra zároveň informoval o situácii týkajúcej sa zastavenia dodávok ruskej ropy na Slovensko cez Ukrajinu údajne poškodeným ropovodom Družba, čo doteraz po viac ako mesiaci ukrajinská strana odmieta dôveryhodne preukázať,“ doplnil Blanár.
Popri politickej spolupráci vyzdvihol slovenský minister aj bilaterálnu obchodnú výmenu s Rímom. Taliansko patrí dlhodobo medzi najvýznamnejších obchodných partnerov Slovenska. Za prvých 11 mesiacov vlaňajška predstavoval vzájomný obchod 7,8 miliardy eur s pozitívnou bilanciou pre Slovenskú republiku vo výške 1,3 miliardy, uviedlo ministerstvo.
Taliansko má ambíciu stať sa lídrom v oblasti jadrových technológií, kde môže byť SR podľa Blanára kľúčovým partnerom. „Slovensko patrí spolu s Francúzskom medzi najväčších výrobcov energie z jadra, máme mimoriadne kvalitnú expertízu, kde vieme s Talianskom nadviazať praktickú spoluprácu v oblasti výskumu a vývoja reaktorov IV. generácie či pri opätovnom využití vyhoretého jadrového paliva,“ ozrejmil.
Rokovanie sa dotklo aj obrany, kde Slovensko ocenilo taliansku pomoc pri čiastočnej ochrane svojho vzdušného priestoru v rokoch 2023 – 2024. Diskusia sa sústredila aj na európsku agendu, najmä otázky konkurencieschopnosti, energetickej bezpečnosti a ochrany strategických odvetví.
Ministri ocenili vysokú úroveň politického dialógu, ktorý podľa rezortu diplomacie potvrdzuje frekvencia vzájomných návštev na úrovni hláv štátov, predsedov vlád a zástupcov parlamentov. Blanár vyjadril záujem o pokračovanie tejto dynamiky vrátane uskutočnenia návštevy talianskej premiérky Giorgie Meloniovej na Slovensku.
V rámci programu v Taliansku rokoval Blanár s predsedom Komisie pre západný Balkán Parlamentného zhromaždenia Rady Európy a členom poslaneckej snemovne Pierom Fassinom. Blanár pripomenul, že Slovensko dlhodobo presadzuje zachovanie politiky rozširovania Európskej únie na základe rovnakých pravidiel ako jeden z kľúčových nástrojov posilňovania stability a transformačného potenciálu v bezprostrednom susedstve Únie.
„Štáty západného Balkánu sú našimi prirodzenými a najbližšími partnermi v mnohých oblastiach. Spája nás intenzívna spolupráca na viacerých úrovniach a v rôznych sektoroch, pričom tieto vzťahy majú pre Slovensko aj Taliansko strategický význam,“ potvrdil Blanár. Informoval talianskych partnerov aj o pripravovanom zasadnutí skupiny Priateľov západného Balkánu v Bratislave, plánovanom na 12. mája.
