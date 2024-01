Blanár: SR je ochotná podporiť pomoc Ukrajine v ročných splátkach

Brusel 22. januára (TASR) - Pondelňajšie diskusie európskych diplomatov v Bruseli o Ukrajine boli predprípravou na mimoriadny summit EÚ, ktorý sa bude konať začiatkom februára. Uviedol to minister zahraničných vecí SR Juraj Blanár (Smer-SD) po zasadnutí Rady EÚ pre zahraničné veci, informuje spravodajca TASR.



Blanár po rokovaniach potvrdil, že na budúcotýždňovom summite (1.2.) sa lídri členských krajín pokúsia nájsť spôsob, ako finančne pomáhať Ukrajine ďalšie štyri roky, pričom sa hovorí o balíku 50 miliárd eur.



"Slovenská pozícia sa nemení. Sme pripravení konštruktívne o tom diskutovať, ale máme podmienky, aby to nemalo dopad na kohéznu politiku, flexibilitu a možnosť čerpať finančné prostriedky na rôzne projekty v pohraničí súvisiace s logistikou a obnovou Ukrajiny po skončení vojny," vysvetlil.







Dodal, že čo sa týka nástroja pre Ukrajinu, o ktorom sa bude rokovať na summite, bude dôležité dospieť k nejakej dohode. Na túto tému nie je medzi členskými krajinami jednotný názor.



"Je tu vyhranený postoj zo stany Maďarska. Prišlo s návrhom, o ktorom sa dá diskutovať. My sme o tom pripravení diskutovať, lebo aj my máme nejaké návrhy, ktoré odprezentoval premiér na decembrovom summite," zdôraznil Blanár.



Spresnil, že pre Slovensko je prijateľné aj riešenie s ročným vyplácaním pomoci Ukrajine. Zároveň sa má vyhodnocovať jej účinnosť a to, či nedochádza k jej zneužitiu.



"Vidím veľkú snahu dohodnúť sa a zdôrazňujem, že pozícia Slovenska sa nemení v tom, že nebude Ukrajine poskytovať žiadne zbrane po vládnej línii, zo skladov ozbrojených síl. Deklarujeme, že vojenská pomoc má byť na bilaterálnej úrovni krajín EÚ, a nie na úrovni Únie ako takej," odkázal.



Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí v pondelok odmietlo sobotňajšie výroky slovenského premiéra Roberta Fica o tom, že Ukrajina i Rusko budú musieť v záujme ukončenia konfliktu urobiť ústupky. Kyjev zdôraznil, že kompromis neprichádza do úvahy. Blanár na otázku TASR týkajúcu sa kyjevského postoja odpovedal, že "opäť sa niekto snaží prekrúcať pozíciu SR".



"Slovensko jednoznačne podporuje Ukrajinu, ktorá by mala byť celistvá v medzinárodne uznaných hraniciach. Toto je naša pozícia a odsudzujeme jasné porušenie medzinárodného práva narušením tejto integrity zo strany Ruskej federácie," uviedol Blanár.



(spravodajca TASR Jaromír Novak) bub