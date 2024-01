Blanár: SR je úspešný príbeh, národnoštátne záujmy musia byť priorita

Bratislava 1. januára (TASR) - Slovensko je úspešný príbeh, národnoštátne záujmy musia byť na prvom mieste. Vyhlásil to minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD) pri príležitosti výročia vzniku SR. Skonštatoval, že za 31 rokov samostatného štátu sa stalo Slovensko rešpektovaným partnerom, členom relevantných medzinárodných organizácií. Minister chce pokračovať v suverénnej zahraničnej politike v prospech Slovákov.



"Rok 2023 bol výrazne ovplyvnený geopolitickým dianím, vojnovými konfliktmi. Našou snahou bude premeniť nasledujúci rok v diplomacii na 12 úspešných mesiacov, počas ktorých bude počuť hlas Slovenska a náš apel na podporu mieru, spolupráce medzi národmi a predovšetkým na rozhodnutia, ktoré prinesú našim občanom a našej ekonomike pozitívne impulzy, nie obmedzenia," uviedol Blanár. Deklaroval, že SR zotrvá v pozícii zodpovedného, čitateľného a stabilného partnera.



Minister pripomenul, že v roku 2024 si Slovensko pripomenie viacero okrúhlych výročí. Napríklad 20. výročie vstupu do Európskej únie a do Severoatlantickej aliancie či 15. výročie vstupu do eurozóny. V tejto súvislosti dodal, že EÚ je jedinečný projekt a pre Slovensko životný priestor. "Prináša nám významné benefity, ktoré si v bežnom živote často ani neuvedomujeme. Naše členstvo je nenahraditeľné, no skutočný prospech má len vtedy, ak nezabúdame na našu národnú suverenitu," zdôraznil. Avizoval, že rezort k výročiu vstupu do Únie pripravuje aktivity v rámci celého Slovenska.