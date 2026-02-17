< sekcia Slovensko
Blanár: SR je za dvojštátne riešenie izraelsko-palestínskeho konfliktu
Slovensko chce podľa Blanára pokračovať v humanitárnej pomoci vrátane evakuácií pacientov z Pásma Gazy a v podpore palestínskych študentov na slovenských školách.
Autor TASR
Bratislava 17. februára (TASR) - Slovenská republika podporuje dvojštátne riešenie izraelsko-palestínskeho konfliktu a do mierových iniciatív sa chce aktívne zapojiť. Po rokovaní s palestínskou ministerkou zahraničných vecí a krajanov Varsen Aghabekjanovou Šáhínovou to v utorok vyhlásil šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár. Vyzdvihol tiež dôležitosť dodržiavania medzinárodného práva, ktoré môže zabezpečiť stabilitu s cieľom dosiahnuť dvojštátne riešenie, informuje TASR.
Blanár oznámil, že SR sa vo štvrtok zúčastni na inauguračnom zasadnutí Rady mieru vo Washingtone v pozícii pozorovateľa. Slovensko sa podľa neho chce podieľať na mierovom procese s cieľom zabezpečiť napĺňanie rezolúcie OSN a mierového plánu pre Pásmo Gazy, ktorý má viesť k trvalo udržateľnému riešeniu konfliktu.
Rada mieru je iniciatívou amerického prezidenta Donalda Trumpa. Jej hlavnou úlohou je dohliadať na povojnovú obnovu Pásma Gazy. Členmi tejto medzinárodnej organizácie sú viaceré arabské krajiny aj Izrael. Palestínsky štát však jej členom nie je.
„Áno, boli by sme veľmi radi, keby v rámci toho plánu bola pri stole aj Palestína. Rovnako by sme boli veľmi radi, keby bolo zadefinované, že cieľom úsilia Rady mieru je dvojštátne riešenie. Nie je to tam, ale keď to tam nie je, kvôli tomu nebudeme predsa nejakým spôsobom znižovať úroveň tejto iniciatívy,“ vyhlásil Blanár.
Podľa šéfa slovenskej diplomacie iba dodržiavanie medzinárodného práva môže zabezpečiť stabilitu s cieľom dosiahnuť dvojštátne riešenie a vyzdvihol mierový plán americkej vlády. „V súčasnosti vidíme jedinú iniciatívu, ktorá môže priniesť mierové usporiadanie, a to je iniciatíva, ktorá vzišla z americkej administratívy prezidenta Trumpa,“ deklaroval.
Slovensko chce podľa Blanára pokračovať v humanitárnej pomoci vrátane evakuácií pacientov z Pásma Gazy a v podpore palestínskych študentov na slovenských školách. Obe krajiny plánujú rozvíjať aj kultúrnu a hospodársku spoluprácu, pričom na budúci týždeň podpíšu SR a Palestína memorandum o spolupráci v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva a veterinárstva.
Minister tiež zdôraznil, že SR chce udržiavať vyvážené vzťahy s Izraelom a Palestínou a že Slovensko uznalo Palestínsky štát ešte v roku 1988 v rámci Československa, keď toto uznanie potvrdilo po osamostatnení sa. Obe strany zároveň odsúdili útok palestínskeho militantného hnutia Hamas na južný Izrael zo 7. októbra 2023.
Aghabekjanová Šáhínová ocenila politickú aj humanitárnu podporu zo strany SR a zdôraznila, že situácia v Pásme Gazy je stále kritická. Pripomenula, že naďalej dochádza k porušovaniu prímeria a kroky izraelskej vlády podľa nej ohrozujú územnú celistvosť Palestíny a praktickú realizáciu dvojštátneho riešenia.
„Dvojštátne riešenie je jediné uskutočniteľné riešenie, a ak si niekto myslí, že existujú schodnejšie možnosti, poďme sa nimi zaoberať. Ale ako Palestínčania vieme, že dvojštátne riešenie je jediné, ktoré zaručuje bezpečnosť dvoch štátov žijúcich v mieri a bezpečí vedľa seba,“ deklarovala ministerka. Palestínska samospráva je podľa nej pripravená prevziať správu nad Pásmom Gazy, ktoré je prirodzenou súčasťou jednotného palestínskeho územia.
