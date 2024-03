Blanár: SR na humanitárnom fóre v Bruseli prisľúbila pomoc Pásmu Gazy

Brusel 18. marca (TASR) - Slovensko sa pridalo k záväzkom EÚ na poskytovanie humanitárnej pomoci v Pásme Gazy. V pondelok to uviedol šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár po zasadnutí Rady EÚ pre zahraničné veci v Bruseli, informuje spravodajca TASR.



Minister spresnil, že na úvod bruselských rokovaní sa zúčastnil v poradí už tretieho humanitárneho fóra, kde vystúpil s prejavom, v ktorom ozrejmil, ako chce Slovensko prispieť na humanitárnu pomoc. Zdôraznil, že táto pomoc bude prioritne orientovaná na Blízky východ a Ukrajinu.



"Na humanitárnom fóre, ktoré bolo zorganizované z úrovne Európskej komisie a Belgicka ako predsedníckej krajiny v Rade EÚ, som prezentoval, že Slovensko na humanitárnu pomoc vynaloží 2,5 milióna eur, predovšetkým do oblasti Blízkeho východu. Chceme sa na tom určite podieľať," odkázal.



Pripomenul, že Slovensko doteraz do Pásma Gazy poslalo 12 ton humanitárnej pomoci a financie vo výške 100.000 eur.



Samotné diskusie o situáciu na Blízkom východe sa podľa neho týkali neúnosnej situácie civilistov v Pásme Gazy, ale aj primeraného práva Izraela na sebaobranu; ministri zopakovali pozíciu EÚ, že jediným stabilným riešením pre budúcnosť Palestíny a Izraela je dvojštátne riešenie.



Niektoré členské krajiny navrhovali pozastavenie Asociačnej dohody EÚ s Izraelom, čo podľa Blanára Slovensko odmieta, lebo dialóg treba viesť s oboma stranami konfliktu, aby sa krízu podarilo vyriešiť.



Podporil preto návrh šéfa európskej diplomacie Josepa Borrella zvolať rokovania aj za účasti ministra zahraničných vecí Izraela, diskutovať s ním a hľadať diplomatické riešenia tak, aby Hamas prepustil zajatcov a aby bola uvoľnená humanitárna pomoc.



"Môžem povedať, že státisíce Palestínčanov sú dnes na hranici prežitia, či je neakceptovateľné," uviedol.



Ministri ocenili vytvorenie námorného koridoru, čo však nepostačuje, podobne ako nestačí ani letecké zhadzovanie humanitárnej pomoci a preto treba otvoriť pozemné hranice pre konvoje s pomocou.



V rámci diskusií o Agentúre OSN pre palestínskych utečencov (UNRWA) sa podľa Blanára Rada ministrov zhodla na tom, že táto agentúra, ako jediná schopná pomáhať Palestínčanom, sa nedá ničím nahradiť. Ocenil preto informáciu eurokomisára pre rozšírenie Olivera Várhelyiho, že EÚ uvoľní ďalšie financie v prospech UNRWA.



"Kľúčová je však dohoda o prímerí a otvorenie pozemných koridorov, ktoré jediné dokážu zaistiť pomoc, ktorá pomôže Palestínčanom prežiť," vysvetlil Blanár.



Ministri odmietli plány Izraela zaútočiť na Rafah, kde sa nachádza okolo 1,7 milióna palestínskych civilistov a vyzvali izraelskú stranu, aby sa takýchto plánov vzdala.



Blanár upozornil, že v rámci sankčného zoznamu EÚ, už existuje zoznam násilných izraelských osadníkov, ktorí sa v rozpore s medzinárodným právom snažia osídľovať palestínske územie. Podľa neho existuje zhoda členských krajín na tom, že takéto aktivity neprispievajú k upokojeniu situácie na Blízkom východe, ale naopak.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)