Blanár: SR odmieta brzdenie integrácie krajín západného Balkánu do EÚ
Blanár poznamenal, že SR je silným zástancom integrácie krajín západného Balkánu do EÚ a v regióne je prítomná.
Autor TASR
Podgorica 10. februára (TASR) - Slovenská republika chce pomôcť krajinám západného Balkánu v procese integrácie do EÚ a absolútne odmieta jeho brzdenie z politických či technických dôvodov. V utorok na úvod návštevy Čiernej Hory to vyhlásil minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár. Je presvedčený, že Čierna Hora bude pripravená vstúpiť do EÚ v roku 2028, ak ustojí všetky reformy a prístupový proces, informuje osobitný spravodajca TASR.
Blanár podotkol, že niektorým štátom na západnom Balkáne bola vidina členstva v EÚ sľúbená už pred 20 rokmi. Naposledy do Únie vstúpilo Chorvátsko v roku 2013, odvtedy nebola prijatá žiadna ďalšia krajina.
„Vidíme možnosť, aby sa aspoň jedna krajina západného Balkánu po tak dlhom čase stala členskou krajinou Európskej únie,“ vyhlásil Blanár s tým, že tento pozitívny signál je potrebné krajinám a ich občanom vyslať. V opačnom prípade bude podľa neho pokračovať ich frustrácia a čoraz väčší skepticizmus v otázke možného členstva v EÚ.
Čierna Hora je na tom spomedzi zvyšných štátov podľa Blanára najlepšie. Považuje za veľmi pravdepodobné, že do EÚ vstúpi v roku 2028. To je cieľ, ktorý si Čierna Hora sama vytýčila a dosiaľ predbežne uzavrela 13 zo všetkých 33 prístupových kapitol.
Blanár poznamenal, že SR je silným zástancom integrácie krajín západného Balkánu do EÚ a v regióne je prítomná. V tejto súvislosti pripomenul, že SR sa podieľa na misiách EUFOR v Bosne a Hercegovine a KFOR v Kosove.
„Toto je jasný dôkaz toho, že máme veľký záujem, aby tieto krajiny čím skôr sa dostali do Európskej únie a všetky tie nahromadené problémy, ktoré z histórie sú tu, sa riešili za stolom mierovo v rámci EÚ,“ uzavrel.
(osobitný spravodajca TASR Samuel Randík)
