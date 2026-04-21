Blanár: SR podporí 20. balík sankcií EÚ, ak cez Družbu potečie ropa
Ukrajinský prezident v utorok oznámil, že opravy poškodeného úseku ropovodu Družba sú dokončené a jeho prevádzka môže byť obnovená.
Luxemburg 21. apríla (TASR) - Slovenská republika je v prípade obnovenia dodávok ruskej ropy cez ropovod Družba pripravená podporiť 20. balík protiruských sankcií Európskej únie. Po zasadnutí Rady EÚ pre zahraničné veci to uviedol minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár, píše TASR.
„Môžem konštatovať, že my sme pripravení podporiť aj 20. sankčný balík voči Rusku, pretože podľa nášho vyhodnotenia nebude mať vplyv na slovenskú ekonomiku. Avšak urobíme to až vtedy, keď dorazí ruská ropa cez ropovod Družba na Slovensko. Čiže zatiaľ môžem skonštatovať, že takúto informáciu nemáme a o tomto som informoval aj kolegov a celú Radu pre zahraničie, že je to politické rozhodnutie, ktoré vychádza z politického rozhodnutia (ukrajinského) prezidenta (Volodymyra) Zelenského nepustiť ropu na Slovensko a do Maďarska,“ uviedol Blanár.
Ukrajinský prezident v utorok prostredníctvom sociálnej siete X oznámil, že opravy poškodeného úseku ropovodu Družba sú dokončené a jeho prevádzka môže byť obnovená. Blanár však po zasadnutí uviedol, že nie je jasné, kedy cezeň ropa začne prúdiť.
Ministri členských štátov EÚ tiež rokovali o 90-miliardovej pôžičky Európskej únie pre Kyjev. „Ja môžem povedať za slovenskú stranu úplne jasné stanovisko, že Slovenská republika sa nezúčastňuje na pôžičke, ktorá bude poskytnutá Ukrajine, spoločne ešte s ďalšími dvoma krajinami, a to je Česká republika a Maďarsko,“ priblížil Blanár.
„Tým, že sme v decembri na Európskej rade odsúhlasili túto pôžičku, tým, že sa nebudeme na tom spolupodieľať, pre nás táto téma skončila, je to otázka ostatných. Slovenská republika nikdy nebola ani v tej pozícii, že by blokovala túto pôžičku. Avšak, čo sa týka samotného obnovenia toku ropy v ropovode Družba, to je pre nás naozaj veľmi dôležitá otázka,“ doplnil.
Šéfka diplomacie Európskej únie Kaja Kallasová v utorok uviedla, že očakáva „pozitívne rozhodnutia“ o uvoľnení pôžičky pre Ukrajinu. Vzhľadom na dokončenie opravy ropovodu Družba očakáva skoré vyriešenie situácie ohľadom ďalšieho balíka sankcií proti Rusku a pôžičky pre Ukrajinu aj šéf českej diplomacie Petr Macinka.
„Obe krajiny, ktoré vyjadrovali istý rezervovaný postoj v týchto veciach, teda Slovensko a Maďarsko, to podmieňovali spustením dodávok ropy do svojich krajín. Takže – a to tam aj potvrdili – ak dôjde k obnoveniu dodávok, prekážka zmizne. Takže ako Maďarsko, tak aj Slovensko dnes hovorili v tomto duchu,“ povedal Macinka po rokovaní ministrov zahraničných vecí EÚ.
Členské štáty Európskej únie vo februári neprijali 20. balík sankcií proti Rusku. Šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová vtedy naznačila, že dohodu okrem Maďarska blokovala aj Slovenská republika.
Šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó predtým avizoval, že jeho krajina bude na zasadnutí Rady EÚ blokovať prijatie 20. balíka sankcií proti Rusku, kým Ukrajina neobnoví tranzit ropy cez ropovod Družba.
