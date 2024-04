Blanár: SR podporí fond NATO pre Kyjev iba v nesmrtiacej oblasti

Brusel 4. januára (TASR) - Slovensko podporí plánovaný fond NATO vo výške 100 miliárd eur, ale nie v oblasti smrtiacich zbraní. Uviedol to minister zahraničných vecí SR Juraj Blanár vo štvrtok po skončení dvojdňového zasadnutia ministrov zahraničných vecí Severoatlantickej aliancie v Bruseli. Informuje o tom spravodajca TASR.



Blanár informoval, že vystúpil aj so slávnostným príhovorom k 75. výročiu založenia Aliancie a 20. výročia vstupu Slovenska do NATO.



Hlavnou témou rokovaní bola podľa neho príprava júlového summitu NATO vo Washingtone zameraného na posilnenie kolektívnej obrany, pomoc Ukrajine a spoluprácu s ďalšími partnermi. Upozornil, že na tento summit už bude sprevádzať nového prezidenta SR.







Doplnil, že témou štvrtkových rokovaní Rady NATO-Ukrajina za účasti šéfa ukrajinskej diplomacie Dmytra Kulebu bola ďalšia pomoc pre Kyjev.



"Zdôraznil som, že Ukrajina musí pokračovať v reformách, akokoľvek sú zložité. Vyjadril som podporu mierovému návrhu prezidenta Volodymyra Zelenského, ktorý bude prerokovaný vo Švajčiarsku," uviedol Blanár.



Pripomenul, že podľa Slovenska je ruská agresia voči Ukrajine porušením medzinárodného práva a porušením tohto práva bolo aj organizovanie ruských prezidentských volieb v okupovaných častiach Ukrajiny.



Rokovania s diplomatmi z indo-pacifického regiónu (Japonsko, Južná Kórea, Austrália a Nový Zéland) sa podľa jeho slov niesli v znamení ďalšieho posilňovania partnerstva a koordinácie pri riešení spoločných výziev, ako sú umelá inteligencia, kybernetická ochrana či hybridné hrozby.



Blanár v Bruseli uistil, že Slovensko bude pokračovať v pomoci Ukrajine zasielaním nesmrtiacich bojových systémov, čo sa týka najmä odmínovania, keďže Slovensko sa stalo členom odmínovacej koalície NATO.



Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg v stredu ministrom predstavil plán, aby Aliancia v nasledujúcich piatich rokoch vytvorila fond a poskytla vojenskú podporu Ukrajine vo výške 100 miliárd eur.



Blanár spresnil, že ide o tri okruhy, ktoré sú zatiaľ v počiatočnej fáze. Dodal, že aj Stoltenberg skonštatoval, že okrem posielania zbraní a nesmrtiacich systémov Ukrajina potrebuje viac podpory. Očakáva sa, že tento plán bude skonkretizovaný do washingtonského summitu.



Na otázku, aká je pozícia Slovenska k navrhovanému fondu, Blanár zopakoval, že Bratislava bude podporovať tie iniciatívy, ktoré sa nebudú dotýkať dodávok zbraní zo zásob slovenských ozbrojených síl alebo cez štátny rozpočet, lebo pozícia vlády je v tomto známa.



"Budeme podporovať zásielky humanitárnej pomoci, všetkých systémov, ktoré slúžia na odmínovanie a na nesmrtiaci účel. Ponúkneme ďalšiu spoločnú spoluprácu s Ukrajinou na iných projektoch," vysvetlil Blanár.



Pripomenul, že ukrajinská a slovenská vláda sa stretnú 11. apríla v Michalovciach, kde budú hlavnými témami diskusií lepšie prepojenia medzi elektrickými sústavami, spojenie Kyjeva s Košicami širokorozchodnou traťou či zvýšenie kapacity hraničného priechodu vo Vyšnom Nemeckom, pretože Slovensko sa po skončení vojny môže stať vstupnou bránou na Ukrajinu v rámci rozsiahleho plánu jej obnovy.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)