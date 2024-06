Blanár: SR podporuje členstvo Moldavska v EÚ a ponúka mu pomoc

Na snímke minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (vľavo) a podpredseda vlády a minister zahraničných vecí Moldavskej republiky Mihai Popsoi (vpravo) počas spoločného rokovania na Ministerstve zahraničných vecí SR 19. júna 2024 v Bratislave. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 19. júna (TASR) - Slovensko plne podporuje členstvo Moldavska v Európskej únii (EÚ) a v súvislosti s prístupovým procesom mu ponúka aj expertíznu pomoc. Uviedol to v stredu minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár po stretnutí so svojím moldavským kolegom Mihaiom Popsoiom, informuje TASR.povedal Blanár svojmu moldavskému kolegovi. Zároveň ho upozornil, aby bol Kišiňov priŠéf slovenskej diplomacie ocenil veľmi dobré bilaterálne vzťahy medzi oboma krajinami, ktoré podľa jeho slov vytvárajú veľký priestor na rozvoj ekonomickej spolupráce. Dodal, že stredajšia schôdzka nadviazala na dialóg, ktorý obaja ministri začali pred niekoľkými mesiacmi na diplomatickom fóre v tureckej Antalyi.Pripomenul, že premiér Robert Fico v januári pozval na návštevu predsedu moldavskej vlády Dorina Receana. Verí, že termín bude známy hneď, ako sa zlepší Ficov zdravotný stav po májovom atentáte. V súvislosti s ním poďakoval moldavskej vláde za prejav solidarity.dodal.Medzi Moldavskom a Slovenskom sa začína rozvíjať aj parlamentná spolupráca, uviedol. Vyzdvihol, že v máji sa uskutočnila historicky prvá návšteva slovenskej parlamentnej delegácie v Moldavsku.Popsoi poďakoval Slovensku za podporu v náročných chvíľach. Podľa vlastných slov verí, že slovenský premiér sa po atentáte čím skôr zotaví, pretože násilie nie je odpoveďou na rozdielne názory. Dodal, že Kišiňov chce využiť ponuku SR na pomoc pri prístupovom procese do EÚ.