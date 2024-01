Blanár: SR podporuje plný vstup Rumunska do schengenu i OECD

Bukurešť 26. januára (TASR) - Slovensko plne podporuje vstup Rumunska do schengenského priestoru aj OECD, vyhlásil v piatok na tlačovej konferencii v Bukurešti minister zahraničných vecí SR Juraj Blanár po rokovaniach so šéfkou rumunskej diplomacie Luminicou Odobescovou, informuje TASR.



"Rumunsko spoločne s Bulharskom sú plnohodnotní členovia EÚ a nevidíme dôvod, keď rumunská strana splnila všetky kritériá, ktoré sme museli aj my naplniť, aby neboli členmi schengenu," povedal Blanár. Vyjadril potešenie, že od 31. marca prestanú hraničné kontroly pre námornú a leteckú dopravu medzi krajinami schengenu a Rumunskom a Bulharskom.



Podľa vlastných slov verí, že proces plnohodnotného vstupu oboch krajín do schengenu sa zavŕši ešte tento rok. Pripomenul, že podporu Rumunsku vyslovil aj na stretnutí s ministrom zahraničných vecí Rakúska, ktoré donedávna blokovalo vstup týchto dvoch štátov do schengenského priestoru pre obavy z nelegálnej migrácie.



SR podľa Blanára podporuje aj plnohodnotné členstvo Rumunska v OECD a verí, že k nemu dôjde v roku 2025.



Minister ocenil spoluprácu SR s Rumunskom v oblasti národnostných menšín. Poukázal, že slovenská menšina žije v Rumunsku už 220 rokov a aj vďake podpore tamojšej vlády si udržiava jazyk i kultúru.



S ročným obratom presahujúcim štyri miliardy eur je Rumunsko jedným z najdôležitejších obchodných partnerov SR v juhovýchodnej Európe, pokračoval Blanár. Vyzdvihol pripravovanú spoluprácu v oblasti energetiky, najmä jadrovej, ale aj v sektore obranného priemyslu, kde poukázal na konkrétne partnerstvo slovenskej a rumunskej firmy pri vývoji obrneného transportéra.



V otázke vojny na Ukrajine má podľa Blanára SR rovnaký názor ako Rumunsko. "Sme za demokratickú, mierovú Ukrajinu v jej medzinárodne uznaných hraniciach. Toto je stanovisko, ktoré sa nemení," zdôraznil. Podľa neho SR ako 5,5-miliónová krajina sa musí spoliehať v otázkach bezpečnosti predovšetkým na dodržiavanie medzinárodného práva.



Zopakoval, že Slovensko bude naďalej pomáhať Ukrajine humanitárne a s odmínovacími systémami. Tlmočil informáciu, ktorú podľa vlastných slov dostal od svojho ukrajinského rezortného kolegu Dmytra Kulebu, že odmínovanie Ukrajiny ako jedného z najzamínovanejších štátov na svete môže trvať aj viac ako 50 rokov.



Rumunsku zároveň vyjadril solidaritu v súvislosti s jesennými dopadmi ruských dronov na jeho územie.