< sekcia Slovensko
Blanár: SR podporuje regióny, kde je obmedzený prístup k pitnej vode
Na zlepšovanie kvality vody a verejného zdravia sa zameriavajú rovnako projekty v Keni.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 22. marca (TASR) - Slovenská republika podporuje projekty, ktoré zlepšujú dostupnosť pitnej vody a hygienické podmienky v regiónoch postihnutých konfliktmi, chudobou či klimatickými zmenami. Robí to prostredníctvom rozvojovej spolupráce. Uviedol to minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár (Smer-SD) pri príležitosti nedeľného Svetového dňa vody. TASR o tom informoval komunikačný odbor rezortu diplomacie.
„Slovensko prostredníctvom značky SlovakAid pomáha budovať studne, obnovovať vodovodné systémy, zlepšovať hygienické podmienky a vzdelávať miestnych obyvateľov o vodných zdrojoch,“ uviedol Blanár s tým, že slovenská rozvojová spolupráca podporuje projekty zamerané na vodu a hygienu v Iraku, Sýrii, Libanone či Keni.
Ako priblížili z rezortu, v irackých obciach Hatarah a Bagera prispela Slovenská republika k vybudovaniu dvoch studní, ktoré zabezpečili stabilný prístup k pitnej vode pre viac ako 20.000 ľudí. Podobný projekt bol podľa nich realizovaný tiež v obciach Doghat a Darkar, kde nové vodné zdroje pomáhajú zlepšovať životné podmienky miestnych občanov a zároveň znižovať napätie medzi hostiteľským obyvateľstvom a vysídlenými rodinami.
Doplnili, že obnova vodných zdrojov patrí medzi priority aj v Sýrii, kde Slovensko podporilo rehabilitáciu troch vodných vrtov a obnovu vodovodnej infraštruktúry v oblasti zasiahnutej zemetrasením. Zásluhou týchto projektov podľa nich získalo prístup k zdravotne vyhovujúcej pitnej vode približne 55.000 ľudí. Ako podotkli, súčasťou aktivít je zároveň školenie miestnych technikov a komunít v oblasti hygieny, ochrany vodných zdrojov či prevencie prenosných ochorení.
V Libanone zase Slovensko podporilo posilnenie vodnej infraštruktúry pre sýrske utečenecké rodiny a miestnych obyvateľov. Z ministerstva objasnili, že projekt zahŕňal výstavbu vodovodného systému napojeného na solárny zdroj energie a distribúciu tisícky rezervoárov na vodu pre domácnosti, školy a miestne samosprávy. Tým sa podľa nich výrazne zlepšil prístup k pitnej a úžitkovej vode v regiónoch s častými výpadkami elektriny.
Na zlepšovanie kvality vody a verejného zdravia sa zameriavajú rovnako projekty v Keni. Slovenskí lekári tu spolupracujú s miestnymi zdravotníckymi a vedeckými inštitúciami na mapovaní kvality vodných zdrojov, vývoji jednoduchých filtračných riešení a vzdelávaní komunít v oblasti hygieny a prevencie chorôb spôsobených kontaminovanou vodou.
„Dôležitým nástrojom rozvojovej spolupráce sú aj menšie rozvojové projekty - mikrogranty, ktoré realizujú zastupiteľské úrady Slovenskej republiky priamo v partnerských krajinách. Vďaka nim je možné flexibilne reagovať na konkrétne potreby miestneho obyvateľstva, napríklad inštaláciou zariadení na filtráciu pitnej vody v školách alebo komunitných centrách,“ dodali z rezortu.
„Slovensko prostredníctvom značky SlovakAid pomáha budovať studne, obnovovať vodovodné systémy, zlepšovať hygienické podmienky a vzdelávať miestnych obyvateľov o vodných zdrojoch,“ uviedol Blanár s tým, že slovenská rozvojová spolupráca podporuje projekty zamerané na vodu a hygienu v Iraku, Sýrii, Libanone či Keni.
Ako priblížili z rezortu, v irackých obciach Hatarah a Bagera prispela Slovenská republika k vybudovaniu dvoch studní, ktoré zabezpečili stabilný prístup k pitnej vode pre viac ako 20.000 ľudí. Podobný projekt bol podľa nich realizovaný tiež v obciach Doghat a Darkar, kde nové vodné zdroje pomáhajú zlepšovať životné podmienky miestnych občanov a zároveň znižovať napätie medzi hostiteľským obyvateľstvom a vysídlenými rodinami.
Doplnili, že obnova vodných zdrojov patrí medzi priority aj v Sýrii, kde Slovensko podporilo rehabilitáciu troch vodných vrtov a obnovu vodovodnej infraštruktúry v oblasti zasiahnutej zemetrasením. Zásluhou týchto projektov podľa nich získalo prístup k zdravotne vyhovujúcej pitnej vode približne 55.000 ľudí. Ako podotkli, súčasťou aktivít je zároveň školenie miestnych technikov a komunít v oblasti hygieny, ochrany vodných zdrojov či prevencie prenosných ochorení.
V Libanone zase Slovensko podporilo posilnenie vodnej infraštruktúry pre sýrske utečenecké rodiny a miestnych obyvateľov. Z ministerstva objasnili, že projekt zahŕňal výstavbu vodovodného systému napojeného na solárny zdroj energie a distribúciu tisícky rezervoárov na vodu pre domácnosti, školy a miestne samosprávy. Tým sa podľa nich výrazne zlepšil prístup k pitnej a úžitkovej vode v regiónoch s častými výpadkami elektriny.
Na zlepšovanie kvality vody a verejného zdravia sa zameriavajú rovnako projekty v Keni. Slovenskí lekári tu spolupracujú s miestnymi zdravotníckymi a vedeckými inštitúciami na mapovaní kvality vodných zdrojov, vývoji jednoduchých filtračných riešení a vzdelávaní komunít v oblasti hygieny a prevencie chorôb spôsobených kontaminovanou vodou.
„Dôležitým nástrojom rozvojovej spolupráce sú aj menšie rozvojové projekty - mikrogranty, ktoré realizujú zastupiteľské úrady Slovenskej republiky priamo v partnerských krajinách. Vďaka nim je možné flexibilne reagovať na konkrétne potreby miestneho obyvateľstva, napríklad inštaláciou zariadení na filtráciu pitnej vody v školách alebo komunitných centrách,“ dodali z rezortu.