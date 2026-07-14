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Blanár: SR podporuje urýchlenie plnenia Agendy 2030 a reformu OSN
Za kľúčové príležitosti na urýchlenie plnenia cieľov považuje premyslené a zodpovedné využívanie nových technológií a umelej inteligencie.
Autor TASR
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New York 13. júla - Slovenská republika podporuje urýchlenie plnenia Agendy 2030, efektívnejšie fungovanie Organizácie Spojených národov (OSN) a silný multilaterálny systém založený na medzinárodnom práve. Povedal to minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár vo svojom vystúpení na ministerskej časti Politického fóra na vysokej úrovni oudržateľnom rozvoji (HLPF) v New Yorku, kde absolvoval aj bilaterálne rokovanie s generálnym tajomníkom OSN Antóniom Guterresom.
„Do summitu o cieľoch udržateľného rozvoja v roku 2027 zostáva už len rok, no pokrok pri napĺňaní Agendy 2030 je stále príliš pomalý. Ak chce OSN svoje záväzky premeniť na konkrétne výsledky, musí konať s väčšou naliehavosťou,“ uviedol šéf slovenskej diplomacie. Za kľúčové príležitosti na urýchlenie plnenia cieľov považuje premyslené a zodpovedné využívanie nových technológií a umelej inteligencie.
Vtomto kontexte predstavil konkrétne kroky SR pri napĺňaní míľnikov udržateľného rozvoja. Vyzdvihol zásadnú úlohu jadrovej energetiky pri zabezpečovaní cenovo dostupnej a čistej energie, záväzok Slovenska prejsť do roku 2040 na obehové, udržateľné a nízkouhlíkové hospodárstvo, ako aj podporu medzinárodnej iniciatívy zameranej na budovanie odolných miest a obnovu po krízach – Sustainable Urban Resilience for the Next Generation.
Blanár zdôraznil aj význam medzinárodných partnerstiev. Podľa jeho slov môže SR ponúknuť cenné skúsenosti.
Guterresovi v rámci bilaterálneho rokovania priblížil kľúčové pozície kandidatúry SR na nestále členstvo v Bezpečnostnej rade OSN na roky 2028 až 2029 a potvrdil pripravenosť Slovenska aktívne prispievať k posilňovaniu medzinárodného mieru, bezpečnosti a dôvery v multilaterálny systém založený na rešpektovaní medzinárodného práva a princípov Charty OSN.
„Sme presvedčení, že OSN zostáva nenahraditeľným pilierom medzinárodnej spolupráce, preto podporujeme jej reformné úsilie a iniciatívu UN80, ktorá má posilniť efektívnosť fungovania organizácie a jej schopnosť reagovať na súčasné globálne výzvy. Zároveň odmietame akékoľvek snahy oslabovať úlohu OSN, medzinárodné právo či existujúce medzinárodné záväzky a štandardy,“ dodal Blanár.
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR informovalo, že partneri rokovali aj o aktuálnych medzinárodných otázkach vrátane situácie na Blízkom východe, vojny na Ukrajine a budúcnosti mierových operácií OSN. Šéf rezortu zároveň potvrdil pokračujúcu podporu SR mierovej misii OSN na Cypre, ako aj pokračovanie humanitárnej, energetickej a rozvojovej pomoci Ukrajine.
Minister Blanár je od nedele 12. júla do štvrtka 16. júla na pracovnej ceste v Spojených štátoch pri príležitosti účasti SR na zasadnutiach OSN v New Yorku. V rámci svojho pondelkového programu sa okrem iného zúčastnil aj na neformálnom zasadnutí členov Bezpečnostnej rady (BR) OSN venovanom vzťahu medzi prírodnými zdrojmi, mierom a bezpečnosťou. Zároveň oficiálne otvorí kampaň SR ku kandidatúre na nestále členstvo v BR OSN.
(osobitná spravodajkyňa TASR Diana Semanová)
„Do summitu o cieľoch udržateľného rozvoja v roku 2027 zostáva už len rok, no pokrok pri napĺňaní Agendy 2030 je stále príliš pomalý. Ak chce OSN svoje záväzky premeniť na konkrétne výsledky, musí konať s väčšou naliehavosťou,“ uviedol šéf slovenskej diplomacie. Za kľúčové príležitosti na urýchlenie plnenia cieľov považuje premyslené a zodpovedné využívanie nových technológií a umelej inteligencie.
Vtomto kontexte predstavil konkrétne kroky SR pri napĺňaní míľnikov udržateľného rozvoja. Vyzdvihol zásadnú úlohu jadrovej energetiky pri zabezpečovaní cenovo dostupnej a čistej energie, záväzok Slovenska prejsť do roku 2040 na obehové, udržateľné a nízkouhlíkové hospodárstvo, ako aj podporu medzinárodnej iniciatívy zameranej na budovanie odolných miest a obnovu po krízach – Sustainable Urban Resilience for the Next Generation.
Blanár zdôraznil aj význam medzinárodných partnerstiev. Podľa jeho slov môže SR ponúknuť cenné skúsenosti.
Guterresovi v rámci bilaterálneho rokovania priblížil kľúčové pozície kandidatúry SR na nestále členstvo v Bezpečnostnej rade OSN na roky 2028 až 2029 a potvrdil pripravenosť Slovenska aktívne prispievať k posilňovaniu medzinárodného mieru, bezpečnosti a dôvery v multilaterálny systém založený na rešpektovaní medzinárodného práva a princípov Charty OSN.
„Sme presvedčení, že OSN zostáva nenahraditeľným pilierom medzinárodnej spolupráce, preto podporujeme jej reformné úsilie a iniciatívu UN80, ktorá má posilniť efektívnosť fungovania organizácie a jej schopnosť reagovať na súčasné globálne výzvy. Zároveň odmietame akékoľvek snahy oslabovať úlohu OSN, medzinárodné právo či existujúce medzinárodné záväzky a štandardy,“ dodal Blanár.
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR informovalo, že partneri rokovali aj o aktuálnych medzinárodných otázkach vrátane situácie na Blízkom východe, vojny na Ukrajine a budúcnosti mierových operácií OSN. Šéf rezortu zároveň potvrdil pokračujúcu podporu SR mierovej misii OSN na Cypre, ako aj pokračovanie humanitárnej, energetickej a rozvojovej pomoci Ukrajine.
Minister Blanár je od nedele 12. júla do štvrtka 16. júla na pracovnej ceste v Spojených štátoch pri príležitosti účasti SR na zasadnutiach OSN v New Yorku. V rámci svojho pondelkového programu sa okrem iného zúčastnil aj na neformálnom zasadnutí členov Bezpečnostnej rady (BR) OSN venovanom vzťahu medzi prírodnými zdrojmi, mierom a bezpečnosťou. Zároveň oficiálne otvorí kampaň SR ku kandidatúre na nestále členstvo v BR OSN.
(osobitná spravodajkyňa TASR Diana Semanová)