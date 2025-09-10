< sekcia Slovensko
Kaliňák a Blanár sa vyjadrili narušeniu poľského vzdušného priestoru
V noci na stredu došlo počas ruských dronových útokov na Ukrajinu k narušeniu poľského vzdušného priestoru.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 10. septembra (TASR) - Úlomky jedného z dronov poškodili strechu obytného domu v obci Wyryki v Lublinskom vojvodstve. Ďalší dron sa našiel v obci Czosnówka v tom istom regióne. Zostrelenie ruských dronov nad Poľskom je podľa premiéra Donalda Tuska prvým takýmto incidentom na území členského štátu NATO. Všetky bezpečnostné postupy v Poľsku podľa neho riadne fungovali.
R. Kaliňák: Úvahy o aktivácii článku štyri zmluvy NATO sú na miesteÚvahy o aktivácii článku štyri severoatlantickej zmluvy sú podľa ministra obrany SR Roberta Kaliňáka (Smer-SD) na mieste. Minister to v reakcii na situáciu v Poľsku uviedol po rokovaní vlády. Doplnil, že článok štyri by znamenal zintenzívnenie komunikácie na úrovni Severoatlantickej aliancie (NATO). Ako dodal, nemá informácie o tom, či sa na Poľsko udial cielený útok alebo išlo o nehodu. Ak by narušenie vzdušného priestoru útočnými dronmi bolo úmyselné, išlo by podľa neho „jednoznačne“ o útok na členskú krajinu NATO.
„Je dôležité zistiť presne, o aký typ incidentu išlo, čo bolo vlastne jeho účelom, či teda tým priestorom a cieľom bolo Poľsko alebo jednoducho išlo o nezvládnutie navádzania tých dronov, alebo je to dôsledok elektronického boja. To je všetko na čo, si myslím, že bude Poľská strana schopná dostať dostatočné množstvo informácií a informovať nás,“ uviedol Kaliňák. Orgány NATO podľa neho pracujú a o riešeniach situácie v Poľsku rokujú.
Minister vylúčil, že by drony narušili slovenský vzdušný priestor. Slovensko by podľa ministra na takýto incident rado reagovalo rovnako ako poľská strana, no nemá čím. Kaliňák opäť kritizoval exministra Naďa za darovanie techniky Ukrajine.
Ako minister obrany dodal, zvolanie bezpečnostnej rady štátu nebolo zatiaľ nutné vzhľadom na nekompletnosť informácií, ktoré sú o incidente k dispozícii.
V noci na stredu došlo počas ruských dronových útokov na Ukrajinu k narušeniu poľského vzdušného priestoru. Úlomky jedného z dronov poškodili strechu obytného domu v obci Wyryki v Lublinskom vojvodstve. Ďalší dron sa našiel v obci Czosnówka v tom istom regióne. Zostrelenie ruských dronov nad Poľskom je podľa premiéra Donalda Tuska prvým takýmto incidentom na území členského štátu NATO. Všetky bezpečnostné postupy v Poľsku podľa neho riadne fungovali.
Blanár: SR považuje incident v Poľsku za vážne zhoršenie situácie
Narušenie poľského vzdušného priestoru ruskými dronmi považuje Slovensko za vážne zhoršenie a eskaláciu situácie. Pred stredajším rokovaním vlády to uviedol minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD).
„Vyjadrujeme absolútnu solidaritu a zároveň aj podporujeme konzultácie, ktoré poľská strana otvorila podľa článku štyri Severoatlantickej aliancie,“ povedal Blanár. Verí, že sa tento incident vysvetlí.
Šéf slovenskej diplomacie apeluje na mierové rokovania, ktoré začal americký prezident Donald Trump, a nastolenie mieru. Konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou nemá podľa neho vojenské riešenie, ale diplomatické. „Chcem veriť tomu, že drony, ktoré prenikli na poľské územie, boli drony, ktoré tam šli nie s cieľom útočiť na Poľsko, ale že mali skončiť na ukrajinskom území,“ poznamenal Blanár. Tvrdí, že Slovensko podporuje Poľsko, aby využilo všetky možnosti na vyhodnotenie situácie.
Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) si chce v tejto súvislosti počkať na komplexné informácie. Pripomenul, že pred nejakým časom bola informácia o dopade ruskej rakety na poľské územie a neskôr Poliaci priznali, že šlo o ukrajinskú raketu. „Odsudzujem akékoľvek akty agresie a je jedno, ktorá krajina takýto akt vykoná, či Rusko alebo hocikto iný,“ podotkol Šutaj Eštok. Želá si, aby v Európe nastal čím skôr mier a nerobili sa akty provokácie.
R. Kaliňák: Úvahy o aktivácii článku štyri zmluvy NATO sú na miesteÚvahy o aktivácii článku štyri severoatlantickej zmluvy sú podľa ministra obrany SR Roberta Kaliňáka (Smer-SD) na mieste. Minister to v reakcii na situáciu v Poľsku uviedol po rokovaní vlády. Doplnil, že článok štyri by znamenal zintenzívnenie komunikácie na úrovni Severoatlantickej aliancie (NATO). Ako dodal, nemá informácie o tom, či sa na Poľsko udial cielený útok alebo išlo o nehodu. Ak by narušenie vzdušného priestoru útočnými dronmi bolo úmyselné, išlo by podľa neho „jednoznačne“ o útok na členskú krajinu NATO.
„Je dôležité zistiť presne, o aký typ incidentu išlo, čo bolo vlastne jeho účelom, či teda tým priestorom a cieľom bolo Poľsko alebo jednoducho išlo o nezvládnutie navádzania tých dronov, alebo je to dôsledok elektronického boja. To je všetko na čo, si myslím, že bude Poľská strana schopná dostať dostatočné množstvo informácií a informovať nás,“ uviedol Kaliňák. Orgány NATO podľa neho pracujú a o riešeniach situácie v Poľsku rokujú.
Minister vylúčil, že by drony narušili slovenský vzdušný priestor. Slovensko by podľa ministra na takýto incident rado reagovalo rovnako ako poľská strana, no nemá čím. Kaliňák opäť kritizoval exministra Naďa za darovanie techniky Ukrajine.
Ako minister obrany dodal, zvolanie bezpečnostnej rady štátu nebolo zatiaľ nutné vzhľadom na nekompletnosť informácií, ktoré sú o incidente k dispozícii.
V noci na stredu došlo počas ruských dronových útokov na Ukrajinu k narušeniu poľského vzdušného priestoru. Úlomky jedného z dronov poškodili strechu obytného domu v obci Wyryki v Lublinskom vojvodstve. Ďalší dron sa našiel v obci Czosnówka v tom istom regióne. Zostrelenie ruských dronov nad Poľskom je podľa premiéra Donalda Tuska prvým takýmto incidentom na území členského štátu NATO. Všetky bezpečnostné postupy v Poľsku podľa neho riadne fungovali.
Blanár: SR považuje incident v Poľsku za vážne zhoršenie situácie
Narušenie poľského vzdušného priestoru ruskými dronmi považuje Slovensko za vážne zhoršenie a eskaláciu situácie. Pred stredajším rokovaním vlády to uviedol minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD).
„Vyjadrujeme absolútnu solidaritu a zároveň aj podporujeme konzultácie, ktoré poľská strana otvorila podľa článku štyri Severoatlantickej aliancie,“ povedal Blanár. Verí, že sa tento incident vysvetlí.
Šéf slovenskej diplomacie apeluje na mierové rokovania, ktoré začal americký prezident Donald Trump, a nastolenie mieru. Konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou nemá podľa neho vojenské riešenie, ale diplomatické. „Chcem veriť tomu, že drony, ktoré prenikli na poľské územie, boli drony, ktoré tam šli nie s cieľom útočiť na Poľsko, ale že mali skončiť na ukrajinskom území,“ poznamenal Blanár. Tvrdí, že Slovensko podporuje Poľsko, aby využilo všetky možnosti na vyhodnotenie situácie.
Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) si chce v tejto súvislosti počkať na komplexné informácie. Pripomenul, že pred nejakým časom bola informácia o dopade ruskej rakety na poľské územie a neskôr Poliaci priznali, že šlo o ukrajinskú raketu. „Odsudzujem akékoľvek akty agresie a je jedno, ktorá krajina takýto akt vykoná, či Rusko alebo hocikto iný,“ podotkol Šutaj Eštok. Želá si, aby v Európe nastal čím skôr mier a nerobili sa akty provokácie.