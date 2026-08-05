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Blanár: SR sa stala partnerom projektu na podporu reforiem v Moldavsku
Projekt vytvára podľa šéfa diplomacie tiež príležitosť na posilnenie dlhodobej spolupráce medzi Slovenskom a Moldavskom, ako aj priestor na zapojenie slovenských odborníkov a verejných inštitúcií.
Autor TASR
Bratislava 5. augusta (TASR) - Slovensko sa stalo partnerom nového medzinárodného projektu na podporu prístupového procesu Moldavskej republiky do Európskej únie (EÚ). TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR s tým, že ide o ďalší konkrétny príspevok Slovenska v rámci dlhodobej koordinácie na európskej ceste Moldavska.
„Sme pripravení odovzdávať naše skúsenosti z transformačného procesu a vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie. Som presvedčený, že expertíza v oblasti budovania inštitúcií, preberania európskej legislatívy či fungovania jednotného trhu prispeje k úspešnému napredovaniu Moldavska v jeho európskej integrácii,“ uviedol šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár (Smer-SD). Ten aj v júni tohto roku rokoval v Kišiňove s najvyššími moldavskými predstaviteľmi o konkrétnych formách slovenskej podpory.
Nový medzinárodný projekt „Zlepšenie prístupu Moldavska na jednotný trh EÚ a podpora reformy štátnych podnikov“ s celkovým rozpočtom šesť miliónov eur spája expertízu troch európskych rozvojových agentúr - popri Slovenskej agentúre pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) je partnerom francúzska agentúra Expertise France a česká agentúra CzechAid. Finálnu fázu projektových príprav ukončilo 23. júla uzatvorenie dohody, ktorú v Paríži podpísal za Slovenskú republiku riaditeľ SAMRS Michal Čornak. Projekt tak oficiálne prechádza do realizačnej fázy naplánovanej na 36 mesiacov.
Slovensko sa bude pod značkou SlovakAid podieľať na aktivitách v celkovej hodnote 1,75 miliónov eur zameraných na posilnenie odborných a inštitucionálnych kapacít Ministerstva hospodárskeho rozvoja a digitalizácie Moldavska a jeho pridružených inštitúcií. Hlavnými oblasťami spolupráce budú zavádzanie a dohľad nad uplatňovaním pravidiel jednotného trhu Únie v moldavskom prostredí a zlepšenie riadenia, správy a systematického hodnotenia výkonnosti štátnych podnikov.
„Teší nás, že budeme môcť priamo spolupracovať s moldavskými partnermi a podporiť ich v prístupovom procese. Slovenská republika má praktické skúsenosti s preberaním pravidiel jednotného trhu, budovaním potrebných inštitúcií a prípravou verejnej správy na členstvo v EÚ. Veríme, že budú pre Moldavsko ako kandidátsky štát konkrétnym a užitočným prínosom,“ zdôraznil Čornak.
Projekt vytvára podľa šéfa slovenskej diplomacie tiež príležitosť na posilnenie dlhodobej spolupráce medzi Slovenskom a Moldavskom, ako aj priestor na zapojenie slovenských odborníkov a verejných inštitúcií. Spoločným cieľom je postupne zosúladiť moldavské právne a inštitucionálne prostredie s pravidlami EÚ, zlepšiť podnikateľské prostredie a prispieť k transparentnejšiemu a efektívnejšiemu riadeniu štátnych podnikov.
„Rozvojová spolupráca je jedným z nástrojov, prostredníctvom ktorých Slovensko zodpovedne prispieva k stabilite a prosperite vo svojom susedstve či vo svete. Zároveň je príležitosťou prezentovať naše odborné kapacity a posilňovať postavenie Slovenskej republiky ako aktívneho a spoľahlivého partnera v rámci Európskej únie,“ dodal Blanár.
„Sme pripravení odovzdávať naše skúsenosti z transformačného procesu a vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie. Som presvedčený, že expertíza v oblasti budovania inštitúcií, preberania európskej legislatívy či fungovania jednotného trhu prispeje k úspešnému napredovaniu Moldavska v jeho európskej integrácii,“ uviedol šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár (Smer-SD). Ten aj v júni tohto roku rokoval v Kišiňove s najvyššími moldavskými predstaviteľmi o konkrétnych formách slovenskej podpory.
Nový medzinárodný projekt „Zlepšenie prístupu Moldavska na jednotný trh EÚ a podpora reformy štátnych podnikov“ s celkovým rozpočtom šesť miliónov eur spája expertízu troch európskych rozvojových agentúr - popri Slovenskej agentúre pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) je partnerom francúzska agentúra Expertise France a česká agentúra CzechAid. Finálnu fázu projektových príprav ukončilo 23. júla uzatvorenie dohody, ktorú v Paríži podpísal za Slovenskú republiku riaditeľ SAMRS Michal Čornak. Projekt tak oficiálne prechádza do realizačnej fázy naplánovanej na 36 mesiacov.
Slovensko sa bude pod značkou SlovakAid podieľať na aktivitách v celkovej hodnote 1,75 miliónov eur zameraných na posilnenie odborných a inštitucionálnych kapacít Ministerstva hospodárskeho rozvoja a digitalizácie Moldavska a jeho pridružených inštitúcií. Hlavnými oblasťami spolupráce budú zavádzanie a dohľad nad uplatňovaním pravidiel jednotného trhu Únie v moldavskom prostredí a zlepšenie riadenia, správy a systematického hodnotenia výkonnosti štátnych podnikov.
„Teší nás, že budeme môcť priamo spolupracovať s moldavskými partnermi a podporiť ich v prístupovom procese. Slovenská republika má praktické skúsenosti s preberaním pravidiel jednotného trhu, budovaním potrebných inštitúcií a prípravou verejnej správy na členstvo v EÚ. Veríme, že budú pre Moldavsko ako kandidátsky štát konkrétnym a užitočným prínosom,“ zdôraznil Čornak.
Projekt vytvára podľa šéfa slovenskej diplomacie tiež príležitosť na posilnenie dlhodobej spolupráce medzi Slovenskom a Moldavskom, ako aj priestor na zapojenie slovenských odborníkov a verejných inštitúcií. Spoločným cieľom je postupne zosúladiť moldavské právne a inštitucionálne prostredie s pravidlami EÚ, zlepšiť podnikateľské prostredie a prispieť k transparentnejšiemu a efektívnejšiemu riadeniu štátnych podnikov.
„Rozvojová spolupráca je jedným z nástrojov, prostredníctvom ktorých Slovensko zodpovedne prispieva k stabilite a prosperite vo svojom susedstve či vo svete. Zároveň je príležitosťou prezentovať naše odborné kapacity a posilňovať postavenie Slovenskej republiky ako aktívneho a spoľahlivého partnera v rámci Európskej únie,“ dodal Blanár.