Blanár: SR víta dohodu na implementácii mierového plánu pre pásmo Gazy
Pripomenul, že SR už na začiatku podporila 20-bodový mierový plán.
Autor TASR
Bratislava 9. októbra (TASR) - Slovensko víta správu o dosiahnutí zhody medzi Izraelom a Hamasom na implementácii prvej fázy mierového plánu pre pásmo Gazy, ktorý predstavil prezident Spojených štátov amerických Donald Trump. Oznámil to minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD). „Vnímame to ako významný krok smerom k ukončeniu konfliktu, zmierneniu utrpenia civilného obyvateľstva a odstráneniu hrozieb teroristických útokov,“ dodal šéf slovenskej diplomacie.
Pripomenul, že SR už na začiatku podporila 20-bodový mierový plán. „Považovali sme ho za veľkú šancu zastaviť neakceptovateľné krviprelievanie,“ zdôraznil Blanár.
Upozornil, že Slovensko dlhodobo podporuje všetky medzinárodné úsilia a iniciatívy vedúce k mieru, stabilite a ochrane civilného obyvateľstva. „Aj v tomto prípade sme pripravení byť konštruktívnou súčasťou spoločného úsilia, ktoré má za cieľ obnoviť mierový proces a zabezpečiť bezpečnosť všetkým obyvateľom blízkovýchodného regiónu,“ dodal minister Blanár.
Súhlas s prvou fázou mierového plánu oznámil Trump v stredu (8. 10.) a následne ho potvrdili aj obe strany konfliktu, ktoré od pondelka (6. 10.) nepriamo rokovali v Egypte. Agentúra DPA informovala, že v prvej fáze Hamas prepustí všetkých rukojemníkov zadržiavaných v palestínskej enkláve a izraelské sily sa stiahnu na dohodnutú líniu.
