Blanár: SR vždy považovala Slovákov žijúcich v zahraničí za súčasť

Bratislava 5. júla (TASR) - Slovenská republika vždy považovala Slovenky a Slovákov žijúcich v zahraničí za súčasť slovenského národa, našich národných dejín a národného kultúrneho dedičstva. Pripomenul to minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár (Smer-SD) pri príležitosti piatkového pamätného Dňa Slovákov žijúcich v zahraničí.



Viac ako 1,6 milióna Slovákov žijúcich v zahraničí predstavuje podľa šéfa rezortu diplomacie dôležitú súčasť Slovenska, o ktorú sa musíme rovnako zaujímať, starať a podporovať jej národné povedomie pre vzájomný prospech.



"Pri mojich cestách v zahraničí sa už pravidelne stretávam aj so slovenskou krajanskou komunitou v danom štáte a nesmierne ma teší, že Slováci ani ďaleko od domova nezabúdajú na svoje korene. Šíria dobré meno našej vlasti a sú neoddeliteľnou súčasťou diplomacie, keďže dokážu pozitívne prispievať a obohacovať naše vzájomné vzťahy s krajinou, v ktorej žijú," vyhlásil Blanár. Ich skúsenosti a potenciál môže podľa jeho slov Slovensko využiť pri nadväzovaní kontaktov alebo presadzovaní ekonomickej diplomacie v nových teritóriách. Doplnil, že starostlivosťou o Slovákov žijúcich v zahraničí zároveň podporujeme udržiavanie slovenskej kultúry a tradícií aj v zahraničí.



Rezort diplomacie poukázal na to, že najviac zahraničných Slovákov žije podľa dostupných štatistík v zámorí - v Spojených štátoch amerických pôsobí 750-tisíc Slovákov, v Kanade 100-tisíc. V Česku je ich evidovaných 200-tisíc, v Maďarsku 75-tisíc a v Rakúsku 65-tisíc. V Srbsku ich žije 45-tisíc a v Rumunsku sa k slovenským koreňom hlási 13-tisíc obyvateľov.



Štátnu politiku starostlivosti o slovenských krajanov vytvára a vykonáva od roku 2006 Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR. Deň zahraničných Slovákov každoročne symbolicky pripadá na deň štátneho Sviatku sv. Cyrila a Metoda – 5. júl a pripomíname si ho od vzniku samostatnej Slovenskej republiky v roku 1993.