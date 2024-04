Blanár: SR získala vďaka EÚ prosperitu aj vyššiu úroveň života ľudí

Bratislava 29. apríla (TASR) - Slovensko získalo vďaka členstvu v Európskej únii (EÚ) prosperitu, rast životnej úrovne a kvality života našich obyvateľov. Pri príležitosti 20. výročia vstupu Slovenska do EÚ to pre TASR uviedol minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár (Smer-SD). SR sa stala členom EÚ 1. mája 2004.



Podotkol, že vstupom do EÚ Slovensko získalo významnú podporu eurofondov, prostredníctvom ktorých do regiónov prinieslo stovky konkrétnych projektov. "Tieto financie pomohli v oblasti regionálneho rozvoja, dopravy, školstva, vedy a výskumu, zdravotníctva alebo ochrany životného prostredia. Pomohli nám vybudovať alebo zrekonštruovať cesty, železnice, zdravotnícke zariadenia, cyklotrasy, zastávky, zakúpiť nové autobusy do mestskej a prímestskej dopravy a ďalšie pozitívne zmeny," priblížil. Dodal, že doteraz Slovensko získalo eurofondy v objeme 30 miliárd eur.



Zároveň poukázal na to, že členstvo v EÚ a tiež 15 rokov používania jednotnej meny zároveň prináša voľný pohyb tovaru, služieb či kapitálu po celom území EÚ. "Môžeme platiť i obchodovať s jednotnou menou, čo je našou konkurenčnou výhodou a Slovensku to významne pomáha pri rozvoji našej ekonomiky a obchodu," vysvetlil minister. Pripomenul, že tiež došlo k zrušeniu platby za clo a zložitého colného konania pri objednávaní z akéhokoľvek štátu EÚ či k odstráneniu roamingových poplatkov.



Šéf rezortu diplomacie vyzdvihol aj možnosť slobodne cestovať v rámci Schengenu, a to len s občianskym preukazom. Výhodou je podľa neho aj viac pracovných príležitostí či už na Slovensku, alebo v ostatných členských štátoch a rovnako viac možností na štúdium a získavanie skúseností v rámci programov na podporu vzdelávania, ako je napríklad Erasmus. Spresnil, že do tohto programu sa zapojilo už 40.000 študentov a praktikantov zo Slovenska.



Dodal, že EÚ by mala pokračovať v kladení dôrazu na vyššiu kvalitu potravín, na obmedzovanie chemikálií, umelých hnojív a pesticídov v potravinovom reťazci. "Tu je aj naďalej nevyhnutná naša snaha riešiť dvojakú kvalitu potravín, ktorú na úrovni EÚ otvorila a otvára práve slovenská vláda," zdôraznil.



Minister Blanár vníma EÚ ako životný priestor Slovenska, ktorý chce vláda v zmysle svojho programového vyhlásenia prirodzene rozvíjať. "Ambíciou vlády SR je preto upozorňovať tiež na témy, v ktorých vidíme nedostatky. Kritika namierená na kroky Európskej únie sa týka predovšetkým konkrétnych európskych politík, nie priamo podstaty nášho členstva v EÚ," doplnil s tým, že ide napríklad o otázky týkajúce sa nelegálnej migrácie či dianie v poľnohospodárstve.