Blanár: Stretnutie ministrov NATO vo Švédsku bude o bezpečnosti Európy
Helsingborg 21. mája (TASR) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD) vo štvrtok pricestoval do Švédska, kde sa v Helsingborgu zúčastní na zasadnutí ministrov zahraničných vecí členských krajín Severoatlantickej aliancie (NATO). Ministri budú podľa Blanára rokovať o rozvoji obranného priemyslu i zodpovednosti za budúcu bezpečnosť európskych partnerov v rámci NATO.
Stretnutie ministrov v Helsingborgu sa koná v rámci prípravy na nadchádzajúci oficiálny júlový summit NATO v tureckej Ankare. Na piatkovom (22. 5.) rokovaní budú diskutovať o posilňovaní obrany, rozvoji obranného priemyslu, situácii na Ukrajine či aktuálnych bezpečnostných výzvach v euroatlantickom priestore.
„Budeme hovoriť aj o budúcnosti z hľadiska väčšej zodpovednosti za bezpečnosť európskych partnerov v rámci NATO. Dnes vidíme úplne jasne, že spoliehať sa iba na jedného partnera, nie je celkom dobré,“ poznamenal šéf slovenskej diplomacie pre médiá. Pripomenul, že európske krajiny v NATO by mali prevziať väčšiu zodpovednosť za bezpečnosť Európy.
Ministerské zasadnutie NATO vo Švédsku sa zameria aj na zvyšovanie obranných výdavkov. Slovensko podľa Blanára patrí ku krajinám, ktoré v rámci investícií do obrany presadzujú aj financovanie takzvaných duálnych projektov.
„Výdavky do zbrojenia je potrebné dávať aj do podporných infraštruktúr pre budúce operácie. Potrebujeme cesty na presun ťažkej techniky, pripravené mosty, ktoré neboli predtým navrhované na také zaťaženia, ako sú dnes pri mnohých obrnených vozidlách alebo tankoch. Rovnako je to aj otázka nemocníc. Je potrebné, aby sme boli pripravení na prípadné ohrozenia,“ poznamenal minister.
